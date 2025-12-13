Bielorrusia libera al nobel de la paz Ales Bialiatski y a la líder opositora Kolesnikova

afp_tickers

4 minutos

Bielorrusia liberó este sábado a 123 presos, entre ellos el nobel de la paz Ales Bialiatski y la líder opositora Maria Kolesnikova, tras un inédito acuerdo negociado con Estados Unidos, anunció el grupo de defensa de los derechos humanos Viasna.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, encarceló a miles de opositores, críticos y manifestantes desde su reelección en 2020 para un sexto mandato tras tomar el poder en 1994.

Grupos de defensa de los derechos humanos consideran que las elecciones de 2020, que desencadenaron semanas de protestas sin precedentes en todo el país, fueron amañadas.

Maria Kolesnikova, de 43 años y música de formación, fue la protagonista de este movimiento que casi derrocó a Lukashenko y se hizo famosa por romper su pasaporte cuando la KGB, la agencia de inteligencia bielorrusa, intentó deportarla.

Bialiatski, de 63 años y coganador del Premio Nobel de la Paz en 2022, lleva décadas documentando abusos contra los derechos humanos en este país aliado de Rusia. Lukashenko lo considera como un enemigo personal.

El activista fundó en 1996 y dirigió durante años Viasna («Primavera»), el principal grupo de defensa de los derechos humanos y fuente esencial de información sobre la represión en este país de Europa del Este.

El opositor Viktor Babariko, uno de los principales rivales de Lukashenko hasta que fue encarcelado previo a las elecciones de 2020, también fue liberado este sábado, según Viasna.

Lukashenko «decidió indultar a 123 ciudadanos de varios países», declaró este sábado en Telegram la cuenta Poul Pervogo, afiliada a la presidencia bielorrusa.

El anuncio llegó poco después de que el emisario estadounidense John Coale, de visita a Minsk, afirmara que Washington iba a levantar las sanciones contra la potasa bielorrusa.

Este componente, del que Bielorrusia es un gran productor, es utilizado para la fabricación de fertilizantes.

En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Bielorrusia a liberar a los cientos de presos políticos del país y Lukashenko indultó a decenas de personas.

A cambio, Washington ya había levantado parcialmente las sanciones contra la aerolínea bielorrusa Belavia, permitiéndole mantener y comprar piezas para su flota, que incluye aviones Boeing.

Coale también afirmó el sábado que la buena relación de Lukashenko con su homólogo ruso Vladimir Putin podría ser «muy útil» en la mediación estadounidense en curso para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

– «Felicidad irreal» –

«¡Ales Bialiatski está libre!», declaró Viasna en redes sociales, añadiendo que había pasado 1.613 días en prisión, donde cumplía una sentencia de 10 años.

El activista, que según su esposa estaba de camino a Lituania, declaró al medio opositor bielorruso Belsat una vez liberado que «la lucha continúa».

«Las primeras palabras que le dije es que lo amo», dijo su esposa Natalia Pinchuk a AFP.

El comité Nobel noruego se mostró aliviado por la liberación de Bialiatski, y pidió la de «más de 1.200 presos políticos [que] permanecen entre rejas en Bielorrusia».

Por su parte, Kolesnikova -que fue trasladada a Ucrania junto a otros 113 liberados- dijo sentir «una felicidad irreal», según un video difundido por el programa gubernamental ucraniano «Quiero vivir».

«Pienso en las personas que aún no son libres y espero ese momento en el que todos podamos abrazarnos», declaró la opositora en las imágenes.

La opositora también habló brevemente por teléfono con Volodimir Zelenski, informó un asesor del presidente ucraniano, Dmitro Litvin.

La hermana de Kolesnikova, Tatiana Khomich, declaró a AFP que esta se veía «normal», a pesar de los temores de un deterioro de su salud en prisión, donde cumplía una condena de 11 años.

Entre los presos liberados había también extranjeros, entre ellos un estadounidense, según una fuente de su país, y cinco ucranianos, según Zelenski.

Bielorrusia, a cambio, obtuvo la liberación de bielorrusos y rusos «heridos» y detenidos en Ucrania, en plena guerra con Rusia, indicó el portavoz de Lukashenko, citado por la agencia TASS.

bur-oc-jc/gv/sag-hgs/sag/eg