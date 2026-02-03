Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, testificarán en una investigación del Congreso estadounidense sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que evitaría una posible votación para declararlos en desacato.

El caso del fallecido exfinanciero ha involucrado a algunos de los nombres más destacados de la política y ha expuesto las batallas partidistas en medio del escándalo, que ahora suma las denuncias de las víctimas de la revelación de sus identidades en los últimos archivos que salieron a la luz.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, acusó a Clinton (1993-2001) y a la exjefa de la diplomacia (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

La pareja Clinton se había negado inicialmente a comparecer ante los legisladores que investigaban cómo las autoridades manejaron las pesquisas anteriores sobre el exejecutivo, quien tenía conexiones y correspondencia con la élite empresarial y política mundial.

Sin embargo, el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, dijo en la red social X que «el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí» y «esperan sentar un precedente que se aplique a todos».

Los demócratas afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.

Trump pasó meses tratando de bloquear la divulgación de los expedientes de la investigación relacionados con este caso, que atraviesa círculos de multimillonarios, políticos, académicos y celebridades.

Ni el presidente ni los Clinton han sido acusados de delitos penales relacionados con las actividades de Epstein.

– Votación suspendida –

En las cartas en las que inicialmente se negaron a comparecer en Washington, los Clinton argumentaron que las citaciones eran inválidas porque carecían de un propósito legislativo claro.

Los republicanos afirman que los vínculos de la pareja demócrata con Epstein, incluido el uso que Bill Clinton hizo a principios de los años 2000 de su jet privado -antes de que el magnate financiero fuera condenado por prostitución de menores-, justifican un interrogatorio en persona.

En su lugar, ambos presentaron declaraciones juradas por escrito en las que describían lo que sabían sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Bill Clinton reconoció haber volado en el avión de Epstein para realizar labores humanitarias relacionadas con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada.

Después de que los Clinton aceptaran testificar, el Comité de Reglas decidió el lunes por la noche suspender su votación sobre el procedimiento por desacato.

– Nombres no censurados –

Entre tanto, un tribunal deberá examinar el miércoles una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes de la investigación relacionados con Epstein, después de que las víctimas afirmaran que sus nombres no habían sido ocultados.

El Departamento de Justicia publicó la semana pasada lo que, según dijo, sería el último lote de documentos, fotos y videos de los archivos de Epstein, lo que avivó un drama político que ha puesto en aprietos al presidente Trump.

Pero esa entidad se vio en apuros después de que los nombres de las presuntas víctimas, que se suponía que debían ser anónimos, no fueran censurados, según abogados citados por el periódico The New York Times.

En una carta dirigida a los jueces, Brad Edwards y Brittany Henderson, del bufete de abogados Edwards Henderson de Florida, citaron un correo electrónico publicado entre los nuevos archivos «en el que se enumeraban 32 menores víctimas, con un solo nombre censurado y 31 visibles».

Otra mujer afirmó que su dirección completa había sido publicada en los archivos.

Los abogados solicitaron la «retirada inmediata» de la página web del gobierno en la que se mostraban los archivos.

La mención del nombre de alguien en los archivos de Epstein no implica, por sí misma, ninguna conducta ilícita por parte de esa persona. Sin embargo, los documentos publicados muestran algún tipo de vínculo entre el delincuente sexual o su círculo y ciertas figuras públicas que han minimizado o negado la existencia de tales lazos.

El juez de distrito Richard M. Berman dijo en una breve orden revisada por la AFP que celebrará una audiencia el miércoles.

El domingo, el Departamento de Justicia dijo que estaba «trabajando sin descanso» para realizar nuevas censuras en los archivos después de que los periodistas del New York Times encontraran docenas de fotos de personas desnudas en las que se veían sus rostros.

Desde entonces, esas fotos han sido eliminadas o censuradas en su mayor parte, informó el periódico.

