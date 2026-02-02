Billie Eilish gana el Grammy a mejor canción con WILDFLOWER y lanza un mensaje contra ICE

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 1 feb (EFE).- Billie Eilish ganó este domingo el Grammy a mejor canción del año por ‘WILDFLOWER’ y aprovechó el momento para criticar el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

«Nadie es ilegal en tierra robada… Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir», dijo Eilish quien se alzó con el galardón en una categoría en la que también se encontraba nominado el puertorriqueño Bad Bunny con ‘DtMF’ o el rapero Kendrick Lamar con el sencillo ‘Luther’, en colaboración con SZA.

«Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan», añadió.

Sus palabras llegan en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de los operativos migratorios implementados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis por disparos de agentes federales.

El triunfo de la cantante californiana y de su hermano Finneas O’Connell en esta categoría, una de las principales de la gala, fue una de las grandes sorpresas de la noche.

Con este mismo tema, los hermanos aspiran todavía a ganar el Grammy a grabación del año.

Este premio reconoce a los autores y compositores de la letra y melodía de un tema, a diferencia de los premios grabación del año que distingue la producción técnica y artística, galardonando a los intérpretes, productores, ingenieros de grabación y mezcla. EFE

mrl/er/eav

(foto)(video)