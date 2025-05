Binoche recuerda a la fotógrafa palestina asesinada Fatma Hassona y los rehenes israelíes

Cannes (Francia), 13 may (EFE).- La actriz Juliette Binoche, presidenta del jurado del Festival de Cannes, hizo un apasionado alegato sobre el rol del arte para cambiar el mundo en la ceremonia de apertura del certamen y recordó tanto a los rehenes israelíes en poder de Hamás desde el 7 de octubre de 2023 como a la fotoperiodista palestina asesinada Fatma Hassona.

«Fatma debería haber estado entre nosotros», afirmó Binoche en el Gran Teatro Lumière del Palacio de Festivales de Cannes, en referencia a la protagonista del documental ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’, de la directora Sepideh Farsi y que fue seleccionado este año por la Asociación del Cine Independiente para su Difusión (ACID).

Hassona murió junto a sus allegados en un ataque con misiles en Gaza el pasado 16 de abril, justo un día después de haber sabido que el documental que había protagonizado contando sus experiencias desde dentro de la Franja iba a verse en esa sección paralela del Festival de Cannes.

En su honor, la intérprete de títulos como ‘Certified copy’ o ‘Chocolat’ leyó en el escenario, ante un público copado de estrellas, un pequeño texto poético que había escrito en vida la propia Hassona: «Mi muerte me ha atravesado, la bala del tirador me ha atravesado y yo me volví un angel».

«El arte se queda, es el testimonio potente de nuestras vidas, de nuestros sueños», dijo Binoche, que también habló de otros desastres que acosan al mundo, como la crisis climática, las guerras, la miseria o la misoginia.

El dolor es «hoy tan grande» y «se lleva a los más débiles», como a «los rehenes del 7 de octubre», dijo la icónica actriz francesa de 61 años

«Los artistas tienen la posibilidad de testimoniar por los otros. Si el nivel de sufrimiento aumenta, su implicación es vital», recalcó.

Por eso, «contra la inmensidad de esta tempestad», llamó a actuar con «dulzura», a reencontrar la confianza y a «curar nuestra ignorancia y dejar nuestro egoísmo».

«Que el Festival de Cannes, donde todo puede cambiar, contribuya», pidió.

Antes de su discurso, el certamen había también homenajeado a la propia Binoche con un vídeo de repaso a las principales películas de su larga filmografía, como ‘El paciente inglés’, que le valió el Oscar en 1997.

Junto a Binoche, el jurado de esta edición está compuesto por los actores Halle Berry, Jeremy Strong y Alba Rohrwacher; los directores Hong Sangsoo, Carlos Reygadas, Dieudo Hamadi y Payal Kapadia, y la escritora Leïla Slimani.

Tras la ceremonia de apertura, en la que también se entregó una Palma de Oro de honor a Robert De Niro, se proyectó el filme inaugural, titulado ‘Partir un jour’, de la francesa Amélie Bonnin.

Es una ocasión histórica ya que se trata de la primera vez que el prestigioso certamen de la Costa Azul gala comienza con una ópera prima.

Mañana comenzarán las jornadas de la competición por la Palma de Oro, que este año tiene entre sus aspirantes a los estadounidenses Wes Anderson y Richard Linklater, la francesa Julia Ducournau, el brasileño Kleber Mendonça Filho y los españoles Carla Simón y Oliver Laxe, entre los aspirantes. EFE

