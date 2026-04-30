Birmania anuncia nueva amnistía masiva que excluye a la nobel Suu Kyi, según su partido

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(Actualiza con posible reducción de pena de Suu Kyi)

Bangkok, 30 abr (EFE).- El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) anunció este jueves una nueva amnistía masiva que excluye a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, encarcelada desde el golpe de Estado de 2021, según dijo a EFE una fuente de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND).

La televisión pública MRTV, controlada por los militares, difundió un comunicado en el que se anuncia la amnistía a 1.508 presos que están cumpliendo condena en varias prisiones, si bien la fuente de la LND aseguró a EFE que ningún miembro de la formación de Suu Kyi ha sido excarcelado.

Las excarcelaciones programadas para este jueves se producen dos semanas después de la liberación del expresidente democrático Win Myint -depuesto tras el golpe junto a Suu Kyi, que entonces era la líder de facto pero no podía gobernar oficialmente por impedimento legal-, en el marco de otra amnistía a unos 4.500 presos.

El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, aseguró entonces que el nuevo Gobierno militar estaba considerando «medidas positivas» para la premio nobel de la paz Suu Kyi, después de reunirse con el general golpista Min Aung Hlaing, nombrado este mes presidente tras unas elecciones sin oposición real y señaladas de fraudulentas por Naciones Unidas.

¿Reducción de pena a Suu Kyi?

El portal independiente The Irrawady dice que, según reportes, «en virtud de la amnistía», la condena de Suu Kyi, de 80 años, ha sido reducida en una sexta parte, hasta los 18 años, rebaja que se suma a otra a mediados de abril, también de una sexta parte, de los 27 previos.

No obstante, el abogado de Suu Kyi, U Min Sein, dijo a EFE que no tiene confirmación de que así sea, y que «hay muchas noticias en Facebook que son falsas».

A raíz de las recientes amnistías y de la pretendida transición política del general golpista, han circulado muchos rumores sobre posibles planes de los militares para Suu Kyi, que cumple condena por cargos presentados por el Ejército como vulnerar la ley de secretos oficiales o fraude electoral, que ella niega.

En los últimos días, organizaciones de derechos civiles de Birmania han impulsado una campaña de «prueba de vida» para conocer el estado de salud de la octogenaria. Kim Aris, hijo de la nobel, reiteró el lunes que hasta entonces no tenía ninguna información sobre el lugar en el que tienen recluida a su madre ni sobre su estado de salud.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) pidió el viernes a las autoridades de Birmania la liberación de Suu Kyi, en medio de esfuerzos de Bangkok, que recibe muchos inmigrantes birmanos desde el golpe y el recrudecimiento de la violencia en el país vecino, para ayudar al gobierno de Ming Aung Hlaing a normalizar sus relaciones con el bloque.

La ASEAN bloqueó a Birmania (miembro del grupo) de las cumbres de alto nivel tras la asonada.

El golpe militar frustró la transición democrática birmana, con Suu Kyi al frente, y exacerbó la guerra de guerrillas que el país arrastra desde hace décadas, sumiendo a Birmania en una espiral de crisis y aislamiento internacional.

Según datos de este jueves de la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP), 22.047 personas continúan detenidas y cerca de 8.000 han muerto en manos del Ejército y las fuerzas de seguridad desde el golpe. EFE

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