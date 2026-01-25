Birmania cierra la última ronda de las elecciones convocadas por la junta militar

Los birmanos votaron el domingo en la última fase de las elecciones legislativas, en las que un partido promilitar se perfila como ganador del proceso, criticado como una maniobra para afianzar el poder de la junta cinco años después del golpe de Estado.

Los colegios electorales cerraron a las 16H00 (09H30 GMT) tras la tercera y última fase de estos comicios que se prolongaron durante un mes en el país del sudeste asiático.

Desde su independencia en 1948, Birmania estuvo dirigida por regímenes militares hasta que los generales dieron paso a un gobierno civil para una década de reformas.

Este paréntesis democrático terminó en 2021 con un golpe de Estado militar y el arresto de la exlíder y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, lo que sumió al país en una guerra civil y una crisis humanitaria.

La junta afirma que los comicios permitirán la vuelta de la democracia, pero en realidad no pueden celebrarse en vastas zonas controladas por los rebeldes y, además, el partido de Aung San Suu Kyi, aún encarcelada, ha sido disuelto.

El partido progubernamental Unión, Solidaridad y Desarrollo (PUSD) está en primera posición para obtener una victoria arrasadora.

– «El camino escogido» –

El jefe de la junta castrense, Min Aung Hlaing, afirmó el domingo que estas elecciones son «el camino escogido por el pueblo».

«El pueblo de Birmania puede apoyar a quien quiera apoyar», declaró a periodistas en un centro electoral de Mandalay, la segunda ciudad del país.

Por el contrario, una habitante de Rangún de 34 años y que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, declaró a la AFP que «no espero nada de estas elecciones (…) Simplemente creo que las cosas seguirán estancadas».

Periodistas de la AFP observaron el proceso de votación en la ciudad de Mandalay, donde el educador de 53 años Zaw Ko Ko Mying acudió a las urnas temprano.

«Aunque no espero mucho, quiero ver un país mejor», comentó a la AFP en un colegio de Mandalay. «Me siento aliviado después de votar, es como cumplir mi deber».

En las dos primeras fases de las elecciones, el PUSD, considerado por expertos como un relevo civil de la junta, obtuvo más del 85% de los escaños de la Cámara Baja en juego y dos tercios de los de la Cámara Alta.

La Constitución, redactada por el ejército, reserva además una cuarta parte de los escaños de cada cámara a las fuerzas armadas.

Las dos cámaras legislativas deberán escoger al presidente, y el jefe de la junta, Hlaing, no descartó la posibilidad de postularse para ese cargo.

Según analistas, los militares celebran una elección controlada para darle a su gobierno un matiz de legitimidad civil.

Los resultados oficiales podrían conocerse posteriormente esta semana, aunque el PUSD podría proclamar su victoria el lunes.

