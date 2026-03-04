Blackpink tiñe de rosa el principal museo de Corea del Sur para celebrar su último disco

Ruy A. Valdés

Seúl, 4 mar (EFE).- La banda femenina Blackpink ha convertido al principal museo de Corea del Sur en un punto de encuentro entre el K-pop y la cultura tradicional coreana, permitiendo que fanes de todo el mundo descubran reliquias históricas mientras disfrutan de su álbum más reciente, ‘Deadline’.

«Creo que (la idea) es genial, sobre todo porque nunca había visitado este museo. Es mi primera vez y lo visito por Blackpink», dijo este miércoles a EFE, desde el Museo Nacional de Corea, Pao, que vino desde México para presenciar los eventos del grupo femenino y el concierto de retorno de la superbanda BTS, previsto para finales de marzo.

Su amiga Ira, de Rusia, también se desplazó desde Europa para asistir a las actividades relacionadas con Blackpink.

«Comencé a aprender coreano gracias a BTS hace cinco años», dijo, explicando que con el tiempo se fue haciendo más fan de Blackpink, hasta que ambos grupos se hicieron sus favoritos.

K-pop e historia

La experiencia en el Museo Nacional de Corea, en el distrito de Yongsan, en el centro de la capital surcoreana, comienza en el corredor del museo, conocido como el ‘sendero de la historia’, donde una alfombra negra con letras rosadas y el lema ‘Blackpink Will Make You’ (Blackpink te hará) guía a los visitantes hacia una zona circular de descanso con muros teñidos de rosa y negro.

En el centro de la zona de descanso se encuentra una imponente réplica digital de la emblemática estela de Gwanggaeto el Grande, un monarca del reino de Goguryeo (37 a. C.-668 d. C.).

Tras atravesar este espacio, los visitantes llegan a un muro preparado para fotografías y a una sala exclusiva para escuchar las canciones de ‘Deadline’.

En esta pequeña habitación, iluminada únicamente con luces rosas fluorescentes, solo pueden entrar cinco personas a la vez. Allí los visitantes se colocan sobre el título de cada canción activando una bocina instalada en el techo.

La ‘zona de escucha’ recibe unos 1.000 visitantes diarios en promedio desde el 27 de febrero, cuando se abrió el evento, según dijo a EFE Eom Chae-hyeon, del departamento de relaciones públicas del museo.

Ocho reliquias, cuatro voces

Al salir, el público puede escuchar el disco con audífonos y recibir tarjetas coleccionables del grupo junto con un folleto que guía a los visitantes por varias reliquias del museo presentadas en audioguías narradas por las integrantes.

Las ocho piezas del museo son presentadas por Jisoo y Jennie en coreano, por Rosé en inglés, y con una versión en tailandés de Lisa prevista para la próxima semana.

Entre los artefactos figuran los pendientes de oro del reino de Silla o la célebre ‘vasija lunar’ de porcelana blanca de la dinastía Joseon.

«Creo que la mayoría de nosotros aprendimos sobre Corea por el K-pop. Así que ahora la gente no solo conocerá (al país) por el K-pop, sino que también aprenderá quiénes son realmente y su historia», dijo Pao.

Fachada rosa

Como parte de la colaboración, la fachada del Museo Nacional de Corea se ilumina cada noche con luces rosas, el color emblemático del grupo.

«Es muy interesante y se lo he dicho antes a mi amigo que es increíble que hayan cambiado un museo para un grupo de K-Pop. Es algo que en Europa es imposible pensar», dijo Francesco, un italiano treintañero que visita Corea del Sur frecuentemente y se considera seguidor de la banda.

La iniciativa acompaña el lanzamiento de ‘Deadline’, el primer trabajo conjunto de Blackpink en más de tres años. El disco, encabezado por la canción ‘Go’, vendió más de 1,4 millones de copias en su primer día, según datos de Hanteo Chart, lo que supone la mayor cifra registrada para un grupo femenino de K-pop.

Todas las actividades del evento ‘Museo Nacional X Blackpink’ terminan el 8 de marzo, excepto las audioguías, que se seguirán ofreciendo hasta julio. EFE

