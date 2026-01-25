Blazy presenta su primera Alta Costura para Chanel en la semana de París

3 minutos

Abraham de Amézaga

París, 25 ene (EFE).- Desveladas las tendencias masculinas de ‘prêt-à-porter’ para el otoño-invierno de 2026, la Alta Costura toma el relevo este lunes de la pasarela de París para una semana de desfiles de las colecciones para esta primavera-verano, marcada por esperados debuts en prestigiosas casas como Dior o Chanel.

Veintisiete nombres figuran dentro del calendario oficial, entre los que destacan Schiaparelli, Chanel o Elie Saab, y que finalizará el jueves por la tarde, con el desfile de la firma de origen suizo Germanier.

La Alta Costura son creaciones realizadas a la medida de las clientas con los mejores materiales, de precios que sobrepasan varios miles de euros y que sigue teniendo la capital francesa como su cuna internacional por excelencia.

Cuando el modisto británico Charles Frederick Worth tuvo la idea, en 1858, de lanzar una colección a su gusto y no siguiendo los dictados de las clientas, puso los pilares de lo que hoy es la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Federación de la Alta Costura y de la Moda), institución encargada de velar por este oficio y organizar su calendario de desfiles.

En esta edición, la presencia española no está asegurada en el calendario oficial, como venía siendo habitual con la cordobesa Juana Martín, Premio Nacional de Diseño de Moda 2025, aunque sí de modo paralelo: la diseñadora presentará su nueva colección, de nombre ‘Presagio’, el miércoles por la tarde, en la Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio, en la emblemática plaza del Trocadero.

También fuera de calendario, el español Mariano Moreno mostró este domingo su última colección, ‘Les fleurs du mal’ (Las flores del mal). Y lo ha hecho en un histórico restaurante, de pasado libertino, de la orilla izquierda del Sena.

El pistoletazo oficial lo dará, como es costumbre, Schiaparelli, con un desfile en el Petit Palais donde este lunes desvelará la colección ideada por el estadounidense Daniel Roseberry. Ese día será el debut en la Alta Costura de Jonathan W. Anderson en el seno de la casa Dior.

Al día siguiente la atención se centrará en la primera colección del francés Matthieu Blazy para Chanel, que siguiendo la tradición de la ‘maison’ de la doble C tendrá como escenario el Grand Palais, y con dos pases, uno matutino y otro al medio día.

Los también franceses Stéphane Rolland y Julien Fournié presentarán sus colecciones ese mismo día, que cerrará Giorgio Armani Privé, nombre que perdió a su fundador en septiembre pasado.

Habituales como Franck Sorbier y Elie Saab siguen fieles a la cita, y marcarán la jornada del miércoles.

El jueves será la jornada de nombres menos conocidos en el arte de la costura, caso de Peet Dullaert, Ashi Studio y Miss Sohee, entre los ocho que darán a conocer sus creaciones.

El más conocido de todos, Germanier, de propuestas eco-responsables, cerrará nuevamente la semana, el jueves.

Con los ojos del mundo de la moda puestos en al capital francesa, joyas y accesorios de grandes nombres, como Chaumet, Boucheron o Roger Vivier, entre otros, también desvelarán sus nuevas colecciones. EFE

