BMW llama a revisión cerca de 180.000 vehículos en China

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El fabricante de automóviles alemán BMW lanzó un llamado a revisión en China de cerca de 180.000 vehículos por una falla potencial que puede causar en casos «extremos» un riesgo de incendio, indicó el martes el regulador chino del mercado.

Se trata de una mala noticia para el grupo basado en Múnich, que registró una caída de sus ventas de 12,5% en el mercado chino el año pasado.

Le llamada a revisión anunciada el martes con efecto inmediato concierne 133.849 vehículos producidos en China y 45.678 vehículos importados, de diferentes modelos, indicó en un comunicado la Administración de Estado para la reglamentación del mercado.

«Los vehículos involucrados presentan una falla relacionada con un mal posicionamiento del arnés eléctrico del sistema de climatización del compartimiento delantero. En un reemplazo del filtro de aire, este defecto puede causar el deterioro del arnés», señaló.

«En casos extremos, un cortocircuito puede ocurrir, con riesgo de incendio», señala.

Las entidades de BMW en China procederán gratuitamente a la inspección y reposicionamiento de este arnés eléctrico en los vehículos concernidos por la revisión y lo reemplazarán en caso de daño, según el comunicado.

En detalle, se trata de 133.849 vehículos Serie 5 producidos en China, fabricados entre diciembre de 2023 y abril de 2025.

Entre los modelos importados figuran Serie 5 (8.978 unidades), Serie 7 (36.527) y M5 (173), salidos de las líneas de producción entre 2022 y 2025.

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