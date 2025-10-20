BNP Paribas sufre caída en bolsa tras una sentencia condenatoria en EE.UU.

París, 20 oct (EFE).- El banco francés BNP Paribas sufrió este lunes una caída en la Bolsa de París después de recibir una condena en Estados Unidos en tanto que cómplice del régimen de Omar al Bashir en Sudán.

Las acciones de BNP Paribas comenzaron la sesión bursátil ligeramente por encima de los 74,89 euros del cierre del viernes, pero al cabo de una hora entraron en territorio negativo y una hora más tarde perdían hasta un 9 % cuando cotizaban apenas por encima de los 67 euros.

A las 14.30 horas locales (12.30 GMT), el descenso se había ralentizado un poco y los títulos del banco francés perdían un 7,66 % a 69,15 euros.

En un comunicado, la entidad anunció su «firme intención» de apelar la sentencia e insistió en que utilizará «todos los recursos a su disposición» para responder a la denuncia.

Insistió en que el dictamen condenatorio «es manifiestamente erróneo e ignora elementos probatorios importantes que no ha sido autorizado a presentar».

La sentencia le impone el pago de 25 millones de dólares por daños y perjuicios a tres víctimas sudanesas del régimen de Al Bashir que tienen ahora nacionalidad estadounidense por haber sido encarcelados y torturados.

Pero más allá de esa cantidad, los inversores temen que esa decisión pueda ampliarse a miles de otros refugiados.

En su comunicado, BNP Paribas insistió en que «cualquier tentativa de extrapolación es necesariamente errónea, así como cualquier especulación sobre un posible acuerdo». EFE

