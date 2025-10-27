Boca Juniors mejora el semblante tras ganar partido aplazado por la muerte de Russo

1 minuto

Buenos Aires, 27 oct (EFE).- Boca Juniors ganó este lunes por 1-3 a Barracas Central en un partido de la fecha 12 del Torneo Clausura argentino que fue postergado por la muerte del entrenador Miguel Ángel Russo, y alcanzó el tercer puesto del Grupo A con 20 puntos, uno menos que los líderes Central Córdoba y Estudiantes de La Plata.

Un doblete de Milton Giménez y un tanto del uruguayo Miguel Ángel Merentiel permitieron al Xeneize remontar un partido que perdía por gol de Rodrigo Insúa.

El conjunto local jugó gran parte del encuentro con diez jugadores por la expulsión de Iván Tapia.

El partido había sido postergado por el fallecimiento de Russo, entrenador de Boca, el pasado día 8.

En la clasificación general, Boca escaló a la segunda posición (53 puntos), detrás del líder Rosario Central (62) y por delante de River Plate (52), a dos fechas del duelo entre los dos grandes del fútbol argentino. EFE

