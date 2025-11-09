Bolivia aprobará la llegada de Starlink como parte de la nueva relación con EE.UU.

La Paz, 9 nov (EFE).- El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobará la licencia de operaciones del servicio de internet satelital Starlink en Bolivia, como parte de los acuerdos que dan un nuevo impulso a las relaciones entre el país sudamericano y Estados Unidos.

«El presidente Paz anunció que aprobará una licencia para que Starlink opere en Bolivia, brindando conexión a un internet accesible, rápido y confiable en todos los rincones del país», señala una comunicación difundida por la Embajada de EE.UU. en Bolivia, que detalla este y otros acuerdos.

Estos avances forman parte de la visita de la delegación estadounidense encabezada por el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, con ocasión de la investidura de Paz el sábado.

El proyecto Starlink nació en 2019 y forma parte de SpaceX, una de las compañías dirigidas por Elon Musk, quien fue consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre el 20 de enero y el 30 de mayo de 2025, aunque actualmente mantiene una relación distante con él.

Starlink facilita el acceso a internet en zonas rurales y remotas de algunos países donde la cobertura móvil, la calidad y la velocidad del servicio son limitadas, y donde la infraestructura de banda ancha fija es insuficiente. Además, el servicio de internet satelital de Musk está disponible en casi un centenar de países.

Por otro lado, Paz anunció que «pronto eliminará el requisito de visado para viajes de turismo y negocios de ciudadanos de Estados Unidos, alentando así que los estadounidenses viajen a Bolivia e inviertan en ella», señala la nota.

Asimismo, Paz y Landau acordaron trabajar en la implementación de un acuerdo de «Cielos abiertos» para promover los viajes aéreos entre ambos países.

La Corporación Financiera de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) y el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos expresaron su disposición a efectuar negocios en Bolivia y explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión.

Está previsto que ambas naciones relancen el Consejo de Comercio e Inversión bilateral, con el objetivo de lograr avances en prioridades compartidas y crear un Equipo de Acuerdo Conjunto que identifique oportunidades de inversión bidireccionales.

Por su parte, Landau informó a Paz sobre la reapertura, después de una década, del espacio público American Space en La Paz, prevista para principios de 2026. Este centro estará orientado a la difusión de la cultura estadounidense y la enseñanza del idioma inglés, además de promover la colaboración en seguridad pública y ciudadana.

Esta jornada, el Gobierno de Estados Unidos oficializó la donación de medicamentos y pruebas de diagnóstico para personas con VIH-Sida en Bolivia, valuadas en 700.000 dólares, que beneficiarán a 18.000 personas durante los próximos cuatro o cinco meses.

En la víspera, Landau y Paz anunciaron el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia a nivel de embajadores después de 17 años, tras el acercamiento del entonces presidente electo con la Administración de Donald Trump.

Paz ha expresado en varias ocasiones su voluntad de restituir las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de negocios desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al embajador estadounidense Philip Goldberg.

Morales (2006-2019) también expulsó a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándolas de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca negó.EFE

