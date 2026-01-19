Bolivia apuesta por que su país y Estados Unidos repongan embajadores este mismo año

Davos (Suiza), 19 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, dijo este lunes a EFE en Davos (Suiza) que, tras el acuerdo entre su país y Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas, su Gobierno apuesta por que ambas naciones repongan embajadores este mismo año.

«El tema de reponer embajadores es algo de lo que hemos hablado. Así como en Bolivia necesitamos un proceso legislativo, también se necesita en Estados Unidos. Apostamos a que se pueda dar este año», dijo el canciller, presente en la población alpina para participar por primera vez en el Foro Económico Mundial (WEF).

El ministro recordó que los dos países han restablecido las relaciones después de más de quince años y ha destacado, en ese sentido, la visita al país andino que hizo el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau.

«En corto tiempo se logró materializar un conjunto de colaboraciones. Naturalmente hemos definido ya una agenda de corto plazo para poder trabajar algunos aspectos que tienen que ver con agricultura, minería, tecnología, seguridad. En ese marco ya venimos trabajando entre los equipos norteamericano y boliviano», explicó.

El canciller destacó que su país está «relanzando su política exterior», que tendrá «un componente de seguridad fundamental», y abogo porque ésta «nunca más esté tutelada por intereses externos».

En opinión de canciller boliviano, los países sudamericanos deberían aspirar a colaborar en materia de seguridad regional, mediante alguna fórmula o mecanismo «en el que no solamente Chile y Bolivia, sino también Perú, Argentina, Brasil, tomen un rol protagónico y fundamental».

«El tema del crimen organizado, de los narcoestados, son temas que ya no pueden ser superados por los Estados de forma individual», recalcó Aramayo.

El ministro destacó también la mejora de las relaciones con Chile y el deseo del presidente boliviano, Rodrigo Paz, de estar en la investidura de José Antonio Kast, aunque que subrayó la posición histórica de su país, «que no va a renunciar a su reivindicación marítima». EFE

