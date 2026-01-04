Bolivia generará mecanismo para conocer número y estatus de venezolanos en su territorio

3 minutos

La Paz, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia generará un mecanismo para conocer el número exacto, estatus migratorio y «características» de los venezolanos residentes en su territorio, anunció este domingo el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo.

En una rueda de prensa en La Paz, Aramayo señaló que la posición de la «administración anterior», es decir, el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), «era de negación sobre la situación» que enfrentó el «pueblo venezolano durante 26 años», por lo que en su momento «no se habilitaron mecanismos de registro, de regulación de estatus migratorio».

El canciller afirmó que «hay muchos venezolanos indocumentados en el país», algo que se analiza para «ver cómo trabajar hacia adelante» y también mencionó que en su momento hubo «presencias» de ciudadanos de esa nacionalidad «que no han sido registradas a propósito, porque las intenciones de esas presencias eran otras».

«En ello vamos a ser también bastante claros en tanto a la aplicación de la normativa y vamos a generar una comunicación a corto plazo sobre el mecanismo para poder ver cuál es el número, el estatus y las características de los venezolanos en el país», indicó.

Además, Aramayo sostuvo que «muchos países» advirtieron que «van a extremar esfuerzos para evitar que personas afines al régimen» de Nicolás Maduro «vayan a tomar de manera oportunista las políticas migratorias» para buscar «refugio» en esas nacionales.

Agregó que Bolivia también aplicará «toda la normativa vigente» y se sumará «a los esfuerzos que otros países» y la misma nación andina vienen «tomando en esta materia».

El canciller boliviano ratificó, además, la posición del Gobierno de Rodrigo Paz sobre la situación en Venezuela tras la captura del presidente Maduro por EE.UU. que, según dijo, debe entenderse teniendo en cuenta lo ocurrido en el país caribeño en los últimos 26 años, en los que hubo «una captura de la institucionalidad democrática venezolana».

Aramayo afirmó que «este momento marca el inicio de un proceso complejo en Venezuela, en sentido de la recuperación de su democracia», de la «independencia» de los órganos de poder públicos» y de las «garantías constitucionales básicas para el ejercicio y el respeto efectivo de los derechos humanos», entre otros aspectos.

El ministro señaló que Bolivia deberá ver cómo ser parte de «mecanismos multilaterales» que colaboren en los procesos para la «reconstrucción de la cohesión social» y la «reconciliación» en Venezuela y para «brindar las garantías» a los más de 7 de millones de venezolanos que están fuera de su país y que quieran «regresar a sus hogares».

También mencionó que en cuanto se conocieron los resultados de la segunda vuelta presidencial realizada en octubre en Bolivia, que ganó Paz, los funcionarios de la Embajada de Venezuela «abandonaron el país» y no por una «decisión» o solicitud del Gobierno boliviano, sino por voluntad del mismo Estado venezolano.

Según Aramayo, «el momento en que se restablezca el orden constitucional» en Venezuela, «las relaciones diplomáticas del Estado boliviano van a ser plenas, absolutas y continuas», si bien Bolivia mantiene una «presencia consular» en el país caribeño para atender a sus connacionales en ese territorio, que son unas 6.000 personas.

Recordó que el Gobierno abrió canales de comunicación para dar asistencia consular a los bolivianos residentes en Venezuela.

Paz tomó distancia del Gobierno de Maduro, del que fueron aliados políticos los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). EFE

gb/sbb