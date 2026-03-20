Bolivia inicia la conmemoración de los 147 años de la pérdida de su acceso al mar

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La Paz, 20 mar (EFE).- Bolivia inició este viernes los actos oficiales para conmemorar este 23 de marzo los 147 años de la pérdida de su litoral ante Chile con un homenaje a Eduardo Abaroa, el héroe de la defensa del territorio costero en la llamada guerra del Pacífico.

Una escolta de la Armada Boliviana y el Regimiento Colorados de Bolivia, que participó en la guerra del Pacífico y es actualmente la Guardia Presidencial, lideró una caravana para trasladar los restos de Abaroa desde el templo de San Francisco, en el centro histórico de La Paz, hasta la plaza que lleva el nombre del prócer en el barrio residencial de Sopocachi.

Previamente, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, algunos ministros y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas participaron en un acto litúrgico en el que los sacerdotes franciscanos, custodios de la urna que contiene los restos de Abaroa, la bendijeron para luego dar inicio al traslado.

Paz se retiró después del acto litúrgico, mientras que los ministros, militares de distintas unidades, policías y bomberos hicieron el recorrido por las principales avenidas de La Paz hasta la plaza Abaroa.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo a los medios que Bolivia «nunca» renunciará a su «derecho» de reclamar una salida soberana al mar, que es algo «irrenunciable», aunque «los caminos son diferentes» y que se apuntará a seguir las rutas del «progreso», la «integración» y el comercio.

«El pasado nos tiene que enseñar a construir el futuro y eso lo vamos a hacer. Y si algo hemos aprendido de Eduardo Abaroa, y creo que es la gran enseñanza que está en la naturaleza del pueblo boliviano, es a no rendirse nunca», manifestó Lupo.

Bolivia conmemora el Día del Mar el 23 de marzo porque en esa fecha en 1879 se produjo la primera resistencia del país ante lo que las autoridades bolivianas califican de invasión de tropas chilenas que comenzó el 14 de febrero del mismo año.

En esa primera resistencia estuvo Abaroa, quien, según historiadores de Bolivia, cuando fue intimado a rendirse contestó «¿Rendirme yo? Cobardes, ¡que se rinda su abuela, carajo!».

Bolivia perdió en esa guerra unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

En la víspera del 23 suelen iniciar los actos conmemorativos con el traslado de los restos de Eduardo Abaroa, pero este año el 22 están previstas las elecciones regionales, que se realizarán bajo restricciones que incluyen la prohibición de actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier índole. Por esto, el desfile se adelantó a este viernes.

También eran habituales los desfiles escolares por el Día del Mar, pero este año el Ministerio de Educación decidió reemplazarlos por breves actos cívicos en las unidades educativas, para evitar la interrupción de los 200 días hábiles de clases.

Se prevé que Paz dé un mensaje el lunes en un acto que, a diferencia de otros años, no será en La Paz, sino en la localidad de Puerto Quijarro, fronteriza con Brasil.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, ha señalado varias veces su intención de abrir un «nuevo ciclo» con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país. EFE

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