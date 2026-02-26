Bolivia registra cinco muertes por chikunguña y los casos se elevan a 3.938

La Paz, 26 feb (EFE).- Las autoridades sanitarias de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, confirmaron este jueves cinco fallecidos por chikunguña y 3.938 contagios en ese departamento al este del país, y anunciaron que se intensificarán las jornadas de limpieza para prevenir más casos.

«Tenemos que informar que son 3.938 los casos y lamentablemente suman cinco los fallecidos Pero es importante mencionar es que hay muchos casos en recuperación, los neonatos que estaban en terapia intensiva han tenido ya una mejoría», dijo a EFE el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Julio César Coca.

Coca informó que el quinto fallecido se trata de un hombre de la tercera edad que tenía una enfermedad de base.

Lamentó que los contagios continúen en ascenso, pues en ocho días aumentaron de 2.913 a 3.938 casos en esa región del país andino.

Debido a la emergencia que hay por la epidemia, varias brigadas de salud realizaron esta jornada trabajos de limpieza de criaderos de mosquitos y fumigación en diferentes zonas de Santa Cruz, donde encontraron agua estancada en recipientes, principal lugar donde el mosquito deposita sus huevos y se reproduce.

«Pedimos que las personas nos ayuden en sus domicilios, este es un esfuerzo de muchas instituciones pero sobre todo de la sociedad civil, si los vecinos no nos ayudan con esto, no va a haber instituciones que puedan hacer el trabajo», dijo Coca.

El funcionario explicó que se trabajó también con un equipo de maquinaria pesada para destruir los criaderos de mosquitos que no eran accesibles con el objetivo de limpiar todos los posibles depósitos de vectores.

Algunos vecinos colaboraron a las brigadas en la limpieza de jardines y patios de sus viviendas, así como en las calles donde se encuentran algunos objetos abandonados y donde se acumulan los mosquitos.

Por su parte, el director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, Luis Fernando Suárez, anunció que en las próximas horas se realizará una reunión de emergencia con diferentes autoridades para evaluar los trabajos que se realizan y ver otras alternativas para evitar que los contagios sigan en aumento.

El chikunguña es una enfermedad vírica con origen en el continente africano y que se transmite a las personas a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo insecto que transmite el virus del dengue y el zika.

Entre los síntomas más comunes figuran la fiebre, dolor intenso de articulaciones, dolor de cabeza y erupciones cutáneas, que se pueden agravar con vómitos y diarrea. EFE

