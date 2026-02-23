Bolsa mexicana cae 1,12 % por aumento de aversión al riesgo por violencia tras operativo

2 minutos

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 1,12 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se posicionó en 70.633,77 unidades, afectada por un incremento de la aversión al riesgo asociada a la violencia que generó el operativo en contra de Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

“El incremento de la aversión al riesgo sobre México también se reflejó en el mercado de capitales. El IPC de la BMV cayó 1,12 % en la sesión”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Coca-Cola Femsa (-6,01 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-5,29 %), Orbia Advance (-4,66 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-3,04 %) y Cemex (-2,86 %)

“Las pérdidas en los grupos aeroportuarios se deben al impacto por las cancelaciones de vuelos y el posible impacto a futuro sobre viajes por negocios y turismo”, añadió.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 9,84 %, mientras que en el mes acumula un avance del 4,5 %.

“Al alza destacaron Industrias Peñoles, Vesta y Grupo Carso”, contrastó.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,75 % frente al dólar, al cotizar en 17,27 unidades por billete verde, frente a los 17,14 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 177 millones de títulos por un importe de 15.753 millones de pesos (unos 912 millones de dólares).

De las 625 firmas que cotizaron en la jornada, 277 terminaron con sus precios al alza, 329 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 6,76 %; las fabricantes de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el 4,84 %, y de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 3,54 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las aerolíneas Grupo Aeroméxico (AERO), con el -7,33 % y Volaris (VOLAR A), con el -6,36 %, seguidas de la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el -6,01 %. EFE

jsm/mjc/sbb