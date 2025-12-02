Bolsa mexicana gana 0,42 %, en jornada de avances en mercados y sube a 63.820,61 unidades

2 minutos

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este martes un 0,42 %, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta 63.820,61 enteros en una jornada con avances en los mercados del mundo.

«El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, luego de las pérdidas observadas el lunes», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia del 0,42 % y que solo a un 0,91 % debajo de su último máximo histórico alcanzado el 11 de noviembre», cuando se apuntó 64.321,27 unidades.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Femsa (+5,04 %), Bimbo (+4,55 %), Alfa (+2,57 %), Pinfra (+2,33 %) y Banregio (+2 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este día el índice mexicano registra un avance acumulado del +28,9 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 18,28 unidades por billete verde, frente a los 18,29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 217,6 millones de títulos por un importe de 17.636 millones de pesos (unos 964,7 millones de dólares).

De las 682 firmas que cotizaron en la jornada, 331 terminaron con sus precios al alza, 331 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la mineras Fresnillo (FRES), con el 7,06 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el 5,04 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el 4,55 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -4,9 %, de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -4,65 %, y de la firma de productos domésticos Kimberly Clark de México (KIMBER A), con el -4,31 %. EFE

jmrg/abz/jrh