Bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong caen hasta un 1,31 % al abrir tras ataques a Irán

1 minuto

Pekín, 2 mar (EFE).- Las principales bolsas de China continental y la de Hong Kong registraban a su apertura este lunes caídas de hasta el 1,31 %, después de la muerte este fin de semana del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

Los parqués de Shanghái y Shenzhen caían un 0,22 % y un 0,7 %, respectivamente, al comenzar su actividad tras el fin de semana.

Mientras, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, anotaba un retroceso de un 1,31 % a los pocos minutos de su apertura. EFE

