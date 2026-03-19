Bolsonaro cita el modelo de El Salvador para endurecer la lucha contra el crimen en Brasil

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Río de Janeiro, 19 mar (EFE).-El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición a las elecciones presidenciales de octubre, defendió este jueves adoptar medidas más duras contra el crimen organizado en Brasil y puso como ejemplo la política de seguridad aplicada en El Salvador.

«No sirve de nada pedir moderación en seguridad pública. Tenemos que ser firmes y, a veces, hasta radicales», afirmó el parlamentario en un evento en Río de Janeiro.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) destacó la reducción de la violencia en ese país y sostuvo que un enfoque más severo podría replicarse en Brasil al señalar que bajo el mandato de Nayib Bukele la tasa de homicidios en la nación centroamericana «cayó de 128 por cada 100.000 habitantes a 0,8».

«Si alguien pertenece a una organización criminal, pena mínima de 20 años. Se acabó. Ya empieza la desarticulación», indicó.

El senador, nombrado a dedo por Jair Bolsonaro como su heredero político y candidato presidencial, cuestionó la política de seguridad del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que el país necesita un cambio de rumbo para enfrentarse al crimen organizado.

En este sentido, destacó la inminente promulgación de una ley aprobada por el Congreso que busca reforzar el combate a las organizaciones criminales en Brasil.

La iniciativa, conocida como ‘ley antifacción’ y que fue presentada originalmente por el Gobierno de Lula pero profundamente modificada por la oposición, establece penas de entre 20 a 40 años de prisión que pueden ampliarse a 66 años en casos agravados, como ataques con explosivos, bloqueo de vías y reclutamiento de menores.

La propuesta también impone progresiones de pena más rígidas, que pueden llegar a exigir el cumplimiento del 85 % de la condena antes de obtener un beneficio; determina la obligatoriedad de que líderes de organizaciones criminales cumplan pena en presidios federales; y permite la confiscación definitiva de los bienes de los procesados incluso en la fase de investigación.

Según Bolsonaro, el objetivo es acabar con la «puerta giratoria» del sistema penitenciario, al señalar que la legislación actual permite que delincuentes reincidentes recuperen la libertad con facilidad.

«El actual presidente tiene hasta el 24 de marzo para sancionar o vetar la ley. Existe una gran probabilidad de que elija el lado de los criminales y no el de los ciudadanos de bien», afirmó el senador.

Flávio Bolsonaro es, por ahora, el principal rival en las presidenciales de octubre de Lula, que ya anunció que aspirará a su reelección.

Según el último sondeo de intención de voto de la firma Quaest su candidatura ha tomado fuerza y ahora aparece empatado con el actual mandatario en una eventual segunda vuelta, con el 41 % de los apoyos cada uno. EFE

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