Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Barents y Noruega

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Moscú, 30 abr (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.

«Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega. La duración del vuelo fue de más de siete horas», señaló Defensa en un comunicado.

Durante su misión, los Tu-95MS fueron escoltados por cazas rusos Su-30SM, añade la nota.

«Todos los vuelos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales de uso del espacio aéreo», subrayó Defensa.

No obstante, en algunas etapas de la ruta, los bombarderos rusos fueron vigilados por aviones de combate de otros países.

La aviación estratégica rusa, integrada por bombarderos Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3, efectúa regularmente vuelos de patrulla sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros.

Estos vuelos no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania. EFE

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