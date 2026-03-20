Bomberos combaten un incendio en una refinería en Kuwait tras un ataque iraní

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Los bomberos luchaban el viernes contra un incendio en una refinería en Kuwait provocado por ataques de Irán, donde un bombardeo causó la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución.

El conflicto, que dura ya tres semanas, no muestra ninguna señal de apaciguamiento y ya lastra la actividad mundial, suscitando temores de una crisis económica de gran envergadura.

El ataque contra la refinería kuwaití de Mina Al Ahmadi, ya golpeada anteriormente, no causó víctimas, pero en cambio provocó el cierre de varias unidades del complejo, según la agencia oficial kuwaití.

A su vez, Emiratos Árabes Unidos declaró enfrentarse este viernes a ataques de misiles y drones, y Baréin controló el incendio de un almacén provocado por restos de proyectil, procedentes de una «agresión iraní».

Más de una docena de drones fueron además «interceptados y destruidos» en Arabia Saudita en apenas dos horas, según el ministro de Defensa.

– «Ninguna preocupación» –

En Irán, los Guardianes de la Revolución anunciaron la muerte de su portavoz por un ataque israeloestadounidense, el último de una larga lista de altos funcionarios abatidos en la guerra.

Alí Mohamad Naini «cayó como mártir durante el cobarde ataque terrorista criminal perpetrado al alba por el campo americano-sionista», anunció el influyente ejército ideológico del país.

El anuncio de la muerte de Naini se produjo apenas minutos después de la publicación de un comunicado firmado de su puño y letra.

«Nuestra industria balística merece una nota perfecta. (…) No hay ninguna preocupación al respecto, porque incluso en tiempos de guerra seguimos fabricando misiles», declaraba el vocero.

Ese mensaje respondía a declaraciones formuladas el jueves por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

«Estamos ganando e Irán está siendo diezmado», había afirmado el jefe del gobierno israelí.

Netanyahu también aseguró que Irán ya no tenía «la capacidad de enriquecer uranio» ni «de producir misiles balísticos».

«También creo que esta guerra va a terminar mucho más rápido de lo que la gente imagina», añadió, sin arriesgarse, sin embargo, a dar un calendario.

Los ataques ensombrecen la atmósfera festiva en que la región debería estar sumida por el Año Nuevo persa, el día de Noruz, así como el fin del ayuno del Ramadán en la mayoría de países musulmanes.

«Suponemos y esperamos que no haya ataques en el primer día del nuevo año», dijo Hoda, una mujer de Saveh, ciudad situada al sur de Teherán.

En los mercados de la capital había bastante gente comprando ropa y regalos, aunque las calles aledañas estaban mucho más vacías de lo habitual por el elevado número de residentes que huyeron de la ciudad, según corresponsales de AFP.

– Golpe «económico profundo» –

En represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, Irán apunta diariamente a intereses estadounidenses en los países del Golfo así como a las infraestructuras energéticas.

Dominado en su espacio aéreo, el país responde intentando hacer exorbitante el costo de la guerra con estos ataques y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

El precio del petróleo se disparó con el conflicto, aunque su curso se estabilizó este viernes, aunque el barril de Brent, la referencia europea, se mantenía alrededor de 110 dólares.

«Los daños duraderos provocan un ‘shock’ económico profundo», señaló Robert Pape, experto militar de la Universidad de Chicago.

«Así es como una guerra regional puede convertirse en una crisis económica mundial histórica», comentó.

Catar estima que su capacidad de exportación de GNL se ha reducido en un 17%, tras los recientes ataques contra su mayor planta de producción de gas natural licuado en Ras Laffan.

Estos bombardeos iraníes fueron una respuesta a bombardeos de Israel contra la instalación de South Pars/North Dome, la mayor reserva de gas conocida en el mundo, compartida por Irán y Catar.

El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió a Israel que deje de atacar infraestructuras energéticas de Irán y Netanyahu dijo que se «atendría» a ello.

Pero Trump amenazó con destruir «la totalidad del yacimiento» gasífero de North Dome si Teherán continuaba con sus ataques.

– Europeos «dispuestos a contribuir» –

Irán no mostrará «ninguna contención» si sus infraestructuras energéticas vuelven a ser atacadas, advirtió el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Tras un llamado estadounidense que inicialmente no tuvo respuesta, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon «dispuestos a contribuir», cuando llegue el momento, a los esfuerzos para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz.

No obstante, Francia, Italia y Alemania advirtieron que su eventual implicación solo es concebible después de un alto el fuego.

El presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó la posibilidad de una futura misión, en el marco de la ONU, una vez terminadas las hostilidades.

Para calmar al mercado petrolero, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) comenzaron a liberar sus reservas estratégicas de petróleo, tal como se anunció a mediados de marzo.

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