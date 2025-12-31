Bomberos uruguayos y brasileños resultan heridos tras explosión en incendio que combatían

Montevideo, 31 dic (EFE).- Bomberos uruguayos y brasileños que combatían este miércoles el incendio de un supermercado en la ciudad brasileña de Santana do Livramento resultaron heridos tras una explosión.

Según destacó la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, los efectivos lesionados en dos uruguayos y tres brasileños, mientras que un trabajador del centro comercial resultó intoxicado por inhalación de humo y fue asistido.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando se incendió un supermercado ubicado en Santana do Liveramento, aproximadamente a 50 metros de la línea que divide a esa ciudad con la uruguaya Rivera. Allí los habitantes comparten una rutina binacional, incluso viviendo en un país y trabajando en el otro.

En ese momento, personal del Destacamento de Rivera de la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay acudió a ayudar a su par brasileño en la extinción del fuego.

En el momento que llevaban a cabo el trabajo, una explosión lesionó a cinco efectivos, que fueron derivados a centros sanitarios de la zona y se encuentran fuera de peligro. EFE

