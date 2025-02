Bonifacio cree que República Dominicana debe copiar experiencia del aficionado de México

4 minutos

Mexicali (México), 5 feb (EFE).- El dominicano Emilio Bonifacio se paseó por el Estadio Nido de los Águilas de Mexicali en los primeros días de la Serie del Caribe y se convenció que la experiencia que le brindan los mexicanos a sus aficionados es algo que se debe copiar en el béisbol de su país.

«La experiencia que hay en México se debería exportar a República Dominicana. Es impresionante cómo manejan la música y la comida, hacen un ambiente que invita ir a los estadios. Se aprovechan hasta los tiempos muertos entre entradas para divertir a los aficionados», explicó a EFE el jugador que estuvo 12 años en las Grandes Ligas.

Bonifacio, antiguo pelotero de los Nacionales de Washington, comparó el ambiente que se vive en el parque de Mexicali, ciudad mexicana que es frontera con Estados Unidos, con el de los partidos en la NBA y Las Mayores.

Lo que le impresionó al capitán de los Tigres de Licey dominicanos en el parque de Mexicali es la gran variedad de oferta gastronómica que hay, el juego que hacen con la música y el trabajo del animador del estadio, una dinámica que existe en los parques de pelota de México.

Para el nacido hace 39 años en Santo Domingo, esto hace que el béisbol en México sea un entretenimiento más allá de lo que pasa en el terreno de juego, algo que te invita a ir al estadio, aún si no eres un experto en la pelota.

«En República Dominicana nos gusta el béisbol, pero a veces preferimos quedarnos en casa por la falta de diversión en el estadio».

Bonifacio se llevará a República Dominicana varios apuntes para proponerle a los directivos de su liga local mejoras que pueden hacer para mejorar el espectáculo en su campeonato.

El exjardinero de los Cachorros de Chicago debutará en la pelota mexicana este año, pero lo hará en el circuito de verano, la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), con los Toros de Tijuana.

De hecho, se encuentra en Mexicali porque los dirigentes de los Toros aprovecharon la presencia de medios de comunicación dominicanos para anunciar el regreso de Bonifacio a las ligas de verano, en las que no juega desde que dejó las Grandes Ligas en 2020.

Bonifacio admitió que el impacto que tuvo su compatriota Robinson Canó en 2024 con los Diablos Rojos en la LMB «influyó mucho» en su decisión por firmar con Tijuana.

«Influyó mucho porque ‘Robbie’ es un jugador de mucho respeto en República Dominicana», señalo.

La temporada pasada, Canó, campeón de la Serie Mundial en 2009, fue el campeón de bateo y el Jugador Más Valioso en la LMB. Además, los Diablos fueron los monarcas del circuito.

Junto a estos logros, el nombre de los Rojos le empezó a dar la vuelta al mundo desde el principio de la campaña, con un par de victorias en juegos de exhibición ante los Yanquis de Nueva York; el primer triunfo fue liderado por dos carreras producidas de Canó.

Luego de estos hitos, Bonifacio, que desde que dejó Las Mayores se ha dedicado solo a participar en el invierno, se convenció de darle una oportunidad a la LMB, luego de varios años de recibir ofertas de diferentes novenas.

«Todas las ofertas que recibía empezaban por el tema económico y no es que no me importara, pero yo lo que quería es que me propusieran un proyecto ganador como Toros».

Los Toros son un equipo triunfador, ya que Tijuana, desde su regreso en 2014, ha ganado los títulos de 2017 y 2021, con tres llegadas a la serie final.

Una tradición ganadora que comparten con los Tigres de Licey, el cuadro en dominicana de Bonifacio.

«Tengo muchísimos años jugando en los Tigres del Licey y la mentalidad del Licey es ganar todos los años. No quería salir de un ambiente así». EFE

rcg/car