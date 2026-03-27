Bono: «Tenemos ganas de afrontar el Mundial»

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Madrid, 27 mar (EFE).- Yassine Bonou, más conocido como Bono, portero de Marruecos, indicó tras el empate 1-1 de el viernes en el estadio Metropolitano de Madrid ante Ecuador, que el equipo está «creciendo» y está «con ganas» de afrontar el Mundial.

«Marruecos está creciendo, en el camino de lo que estamos haciendo en los últimos años y tenemos ganas de afrontar el Mundial», indicó el exguardameta del Sevilla en la zona mixta tras el partido.

Por otro lado, calificó a Ecuador como una «gran selección», a la que auguró un futuro «importante»: «Gran selección. No nos sorprendió. Es un equipo bien trabajado con muy buenos jugadores. Seguramente en el futuro va a tener algo importante».

En un Metropolitano que registró una notable entrada con 61.622 espectadores, el guardameta agradeció la asistencia de la gran comunidad marroquí y ecuatoriana en la capital española.

«Sabemos que hay mucha gente de Marruecos y Ecuador aquí en Madrid. Fue algo lindo para las dos selecciones y queremos agradecerles por venir», concluyó. EFE

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