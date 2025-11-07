Boric arriba a la investidura de Paz en momento clave para relaciones de Bolivia y Chile

La Paz, 7 nov (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó este viernes a Bolivia para participar en la investidura del presidente electo, el centrista Rodrigo Paz Pereira, que se realizará este sábado en La Paz.

La llegada del mandatario chileno marca una señal de apertura entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 1978.

Boric llegó en un avión de la Fuerza Aérea de Chile al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a las 17:50 hora local (21:50 GMT) y fue recibido por la canciller saliente, Celinda Sosa.

Tras descender de la aeronave, el mandatario chileno pasó revista junto a un jefe militar y recibió los honores por parte del regimiento ‘Colorados de Bolivia’, a los que saludó para luego tomar un vehículo que lo llevará a La Paz.

El gobernante chileno es uno de los mandatarios progresistas que acudirán a la investidura de Paz y el segundo en llegar a Bolivia, después del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de la misma tendencia.

Boric arribó a La Paz, después de asistir a la Reunión de Líderes de la COP30, que se celebró en Belén Do Pará (Brasil), acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

Luego de que Paz ganara la inédita segunda vuelta presidencial, el pasado 19 de octubre, Boric lo felicitó mediante su cuenta de X y reafirmó su compromiso «con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos».

También confirmaron su asistencia a la investidura presidencial en Bolivia, el mandatario de Argentina, el ultraderechista Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña.

El presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, será el tercer jefe de Estado en llegar este viernes a La Paz para la investidura de Paz.

Mientras que para el sábado se fijó el arribo del mandatario de Argentina, Javier Milei, quien estará en La Paz tras su visita a Estados Unidos para participar en un evento en el que estará su aliado y homólogo Donald Trump.

Finalmente, también el sábado, se espera la llegada del presidente paraguayo, Santiago Peña, quien anunció su asistencia a la investidura de Paz, en un viaje «de ida y vuelta».

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ya está en La Paz desde esta jornada y aseguró que este viaje es el «más emotivo» de los que ha realizado. Su arribo augura un acercamiento entre ambos países alejados por casi dos décadas.

Al margen de los jefes de Estado, han confirmado su llegada a Bolivia el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. EFE

