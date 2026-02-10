Boric defiende la identidad cultural latinoamericana en el lanzamiento de la IA LatamGPT

3 minutos

Santiago, 10 feb (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió este martes la identidad latinoamericana y el «derecho a existir» de la región en la presentación de LatamGPT, la nueva herramienta de inteligencia artificial programada para eliminar los sesgos hacia la cultura de América Latina y el Caribe.

En un acto llevado a cabo en los estudios de la Televisión Nacional de Chile, Boric argumentó que la presentación de esta nueva inteligencia artificial es un «parteaguas» para América Latina que le permite situarse a la misma altura que otras regiones del planeta en el desarrollo tecnológico.

«No es casualidad el cómo se utiliza la información y cómo se recaban esos datos. Nosotros tenemos muchos datos que están fuera del acceso de los generadores de las grandes empresas», agregó en relación al valor añadido de la nueva plataforma.

Asimismo, durante su discurso, el presidente de Chile se refirió al sentimiento unitario de los países latinoamericanos y recordó la actuación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl este domingo, donde realizó un presentación en defensa de todos los países del continente americano.

«El concierto de Bad Bunny fue un acto geopolítico. Cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe (doctrina actualizada de dominación de Estados Unidos en América), Bad Bunny les dice que americanos somos todos los que vivimos en el continente», afirmó Boric.

Boric citó al primer ministro canadiense, Mark Carney, en su declaración en el foro económico de Davos cuando dijo que «si no estamos en la mesa, estamos en el menú» en relación a la participación activa que la región latinoamericana tiene que tener en el desarrollo de la IA.

Del mismo modo, Boric recordó que Trump quiso renombrar el golfo de México como golfo de América y que «había una disputa en torno a cómo llamamos a los mismos territorios».

El lanzamiento de LatamGPT fue encabezado por el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CEINA), Álvaro Soto, que desarrolló en profundidad las funciones del nuevo modo de lenguaje.

«Los grandes generadores tiene un tipo de dato centrado en las redes sociales, pero lo que pasa en los colegios, en los hospitales, en los campos, están acá, y es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder desarrollar esa tecnología», explicó Álvaro Soto.

Se trata de una gran base de datos que se ha nutrido de 300.000 millones de tokens (medida relativa a la información equivalente a palabras en inteligencia artificial) para su creación, priorizando la eliminación de sesgos y el almacenamiento de contenido americano.

Estará disponible prioritariamente para aquellos empresarios y emprendedores que quieran utilizarlo en sus servicios para generar nuevos contenidos sin sesgos, aseguraron. EFE

vc-jm/gad

(foto) (video)