Boric firma decreto y deja protegido el 54 % de la superficie marina chilena

2 minutos

Santiago de Chile, 10 mar (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este martes un decreto que amplió los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández, cerrando su mandato con el 54 % de las aguas chilenas bajo alguna forma de protección ambiental y dejando al país posicionado entre los cinco del mundo con mayor superficie oceánica resguardada.

En total, detalló el Ministerio de Medio Ambiente, Chile posee tras este decreto 947.142 kilómetros cuadrados de aguas marinas protegidas, consolidando su liderazgo global en materia de conservación.

«Estamos muy contentos y orgullosos porque con la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, Chile se posiciona dentro de los cinco países a nivel mundial que tienen un mayor porcentaje de su mar -perteneciente a la zona económica exclusiva- protegido», afirmó la ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas. La extensión de esta área marina protegida específica, que se dio mediante la creación de los Parques Nacionales Nacionales Mar de Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II, en la Región de Valparaíso, viene resguardar un archipiélago con biodiversidad única, con alto endemismo y valor ecosistémico.

«Se trata de ecorregiones con alto endemismo, es decir, donde se encuentran especies que solo existen en este lugar: un 87 % de los peces de Juan Fernández y un 72 % de los peces de las Islas Nazca Desventuradas tienen esta característica», detalló Medio Ambiente.

«Es importante recordar que gran parte de estas son vulnerables ante las actuales condiciones ambientales», subrayó.

Estos ecosistemas, explicaron las autoridades, también se caracterizan por la presencia de montes submarinos, los que funcionan como oasis de biodiversidad de especies de invertebrados, como corales de aguas frías milenarios, esponjas hexactinélidas y extensos campos de crinoideos.

Cerca del 23 % de la geografía chilena es territorio protegido, además del 54 % de las áreas marinas dentro de sus Zonas Económicas Exclusivas, con normativas específicas para proteger la biodiversidad de esas costas.

El gobierno de Gabriel Boric, que finaliza mañana en el cambio de mando en el que pasará la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast, ha impulsado una política intensiva de protección ambiental, expandiendo no solo el resguardo de áreas marinas sino también terrestres, incluyendo parques y reservas. EFE

