Borja Jiménez y Roca Rey entre las figuras presentes en la Feria mexicana de San Marcos

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- El diestro peruano Andrés Roca Rey y los españoles Borja Jiménez, Emilio de Justo, Juan Ortega y Antonio Ferrera, junto con los mexicanos Diego San Román y Ernesto Javier ‘El Calita’, son algunas de las figuras más destacadas de la Feria de San Marcos de Aguascalientes (centro de México), que tendrá lugar del 11 de abril al 18 de mayo próximos.

El serial, cuyos carteles se presentaron ayer, lunes, mantendrá 11 corridas, cifra que coincide con la registrada en la edición de 2025. Antes de la pandemia de la covid-19 el número de festejos se situaba por encima de las 13 corridas, mientras que en 2022 el programa alcanzó hasta 16 funciones antes de reducirse nuevamente el año pasado.

Además de San Román y ‘El Calita’, el ciclo contará con otros nombres habituales del panorama taurino mexicano, como Diego Silvetti o Alejandro Adame.

En el apartado ganadero se combinan ganaderías como De Mora o Begoña con hierros como Corlome, Pozohondo o José Garfias.

La Feria Nacional de San Marcos es uno de los eventos culturales y festivos más relevantes del calendario de Aguascalientes y reúne actividades artísticas, comerciales y taurinas que atraen visitantes nacionales e internacionales cada año. EFE

