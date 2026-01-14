BP advierte de un ajuste contable de miles de millones de dólares relacionado con la transición energética

El gigante petrolero británico BP advirtió el miércoles que sus resultados se verán lastrados por un ajuste contable de varios miles de millones de dólares, debido a la pérdida de valor de activos ligados a la transición energética.

Los resultados del cuarto trimestre, que se publicarán el 10 de febrero, deberían incluir depreciaciones «por un importe de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, principalmente relacionadas con actividades de transición» del grupo, es decir, con la división de «gas y energías de baja emisión de carbono», según un comunicado.

El grupo no detalla estas depreciaciones, pero además advierte que su resultado procedente de las ventas de petróleo fue «débil» durante el período.

Estos anuncios de BP «no auguran nada bueno para los resultados de 2025, un año en el que el precio del petróleo cayó un 20%», según Kathleen Brooks, analista de XTB.

La cotización de BP en la Bolsa de Londres bajó un 1,28% el miércoles hacia las 10h00 GMT.

El grupo, cuyos resultados han quedado rezagados en los últimos años frente a los de sus rivales, presentó el año pasado un plan de recuperación que pasa por un giro radical hacia los hidrocarburos y una reducción de costes, con la supresión de miles de puestos de trabajo.

También anunció el mes pasado el nombramiento de una nueva directora general, la estadounidense Meg O’Neill, exdirectiva de ExxonMobil, en sustitución de Murray Auchincloss. Asumirá el cargo el 1 de abril.

«BP debe hacer frente a la salida inesperada de su consejero delegado, así como a la debilidad de los precios del petróleo y a las presiones para volver a las fuentes de energía petroleras y gasísticas, con el fin de mejorar la rentabilidad para los inversores», resume Victoria Scholar, analista de Interactive Investor.

En el marco de su plan de recuperación, BP había anunciado el año pasado que prevé obtener alrededor de 20.000 millones de dólares con la venta de parte de sus activos de aquí a 2027.

La empresa anunció el mes pasado la venta del 65% de las participaciones de su filial de lubricantes para motores Castrol al fondo de inversión estadounidense Stonepeak, una operación cuyo producto neto estima en 6.000 millones de dólares, que se utilizarán para reducir su deuda.

