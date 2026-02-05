Brandon Rivera se corona campeón nacional colombiano de contrarreloj

Bogotá, 5 feb (EFE).- El ciclista Brandon Rivera, del equipo Ineos Grenadiers, se coronó este jueves campeón nacional colombiano de contrarreloj al completar en 47 minutos y tres segundos la prueba, disputada sobre 56,11 kilómetros en el municipio de Zipaquirá, cercano a Bogotá.

«Ha sido uno de los mejores días de mi vida en la bicicleta, muy contento la verdad, muy emocionado», expresó Rivera a periodistas tras la competencia.

El corredor de 29 años, que milita desde hace seis en la escuadra británica, se impuso a Daniel Felipe Martínez (Bora) y Rodrigo Contreras (NU Colombia), a quienes les sacó una diferencia de un minuto y 53 segundos.

El cuarto lugar lo ocupó Walter Vargas (Team Medellín), que culminó la prueba con un tiempo de dos minutos y 48 segundos mayor al del ganador, y el quinto puesto fue para Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a quien su compañero de equipo le sacó tres minutos y 38 segundos.

El corredor Harold Tejada (Astana), uno de los más experimentados del pelotón, llegó en la sexta posición a tres minutos y 38 segundos.

La prueba femenina, que se disputó 47,6 kilómetros en Zipaquirá, fue ganada por Diana Peñuela (Team Sistecrédito), que culminó en 32 minutos y 54 segundos.

Completaron el podio Camila Valbuena (Bogotá IDRD), que llegó a siete segundos de la campeona, y Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito), a 43 segundos.

Los campeonatos nacionales de ruta de Colombia continuarán el viernes con pruebas juveniles; el sábado con la prueba femenina, que se correrá sobre 124,5 kilómetros en el departamento de Cundinamarca, y el domingo culminará con la competencia masculina, un circuito con salida y llegada en Zipaquirá en el que Egan Bernal buscará revalidar el título conseguido en 2025. EFE

