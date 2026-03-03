Brasil, con Neymar y la portería como grandes incógnitas para el Mundial

Carlos Meneses

São Paulo, 3 mar (EFE).- Neymar, por su cuestionado estado físico, y la elección del portero titular son las grandes incógnitas de la selección brasileña a 100 días del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que la Canarinha buscará su sexta estrella.

Convocar o no al camisa 10, máximo goleador histórico de Brasil, es uno de los grandes quebraderos de cabeza que tendrá que afrontar el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Desde que asumió las riendas de la pentacampeona del mundo, en mayo pasado, el exentrenador del Real Madrid no ha contado con Neymar, ya sea por lesión o porque estaba recuperando ritmo de juego en el Santos, al que regresó a inicios de 2025 tras su aciago paso por Arabia Saudí.

‘Carletto’ ha dicho por activa y por pasiva que solo llamará al exjugador de Barcelona y París Saint-Germain si está físicamente al cien por cien.

Neymar enseña los dientes

El atacante de 34 años ha aceptado el desafío y empieza a levantar el vuelo. En diciembre pasado, se sometió a una artroscopia para corregir unas molestias en el menisco de su rodilla izquierda.

Alargó su recuperación para regresar con garantías y, después de dos meses de rehabilitación, volvió el pasado 15 de febrero.

En su reaparición, en un partido del Campeonato Paulista contra el modesto Velo Clube, jugó 45 minutos, dio una asistencia, remató dos veces a portería y completó cuatro regates.

Volvió a la titularidad el 22 de febrero, en los cuartos de final del torneo paulista contra el Novorizontino. El Santos fue eliminado tras perder 2-1. ‘Ney’ jugó los 90 minutos y recibió duras críticas por regalar uno de los goles al rival.

El 10 reconoció su error y lo enmendó con creces cuatro días después frente al Vasco da Gama, en el Campeonato Brasileño.

Volvió a jugar los 90 minutos y marcó los dos goles que le dieron la victoria a su equipo (2-1).

Ancelotti divulgará su próxima lista el 16 de marzo, cuando citará a sus jugadores predilectos para los amistosos de preparación contra Francia y Croacia, en Estados Unidos.

Hasta ese día, Neymar tiene dos partidos de Liga, contra Mirassol y Corinthians, para demostrar su completa recuperación.

Alisson, el favorito para la portería

Otra duda en la Canarinha es la portería. Alisson Becker despunta como el gran candidato para ser el titular en la próxima Copa del Mundo, como ya lo fue en Rusia 2018 y Qatar 2022.

El guardameta del Liverpool, sin embargo, estuvo varias semanas lesionado en los isquiotendones en el último trimestre de 2025.

Ya ha vuelto a la titularidad con el conjunto ‘red’, pero la competencia en la selección ha crecido, en medio de nuevos rumores sobre su futuro, ya que su contrato con el club inglés acaba en 2027.

Ederson salió del Manchester City, después de ocho años, y hoy es indiscutible en el Fenerbahçe turco. Ancelotti también ha utilizado a Bento, del Al-Nassr saudí, aunque cada vez hay más voces que piden dar más oportunidades a Hugo Souza, el parapenaltis del Corinthians. EFE

