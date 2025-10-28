Brasil, Corea del Sur, Países Bajos e Italia, en cuartos; Estados Unidos fuera en penaltis

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- Las selecciones de Brasil, Corea del Sur, Países Bajos e Italia confirmaron su presencia en los cuartos de final del Mundial femenino sub-17 disputado en Marruecos, que este martes dejó la despedida, contra pronóstico, de Estados Unidos, que perdió en penaltis ante la selección neerlandesa.

La selección brasileña venció con claridad a China, 3-0, en su duelo de octavos de final, pero perdió por lesión a su máxima goleadora, Giovanna Waksman, cuya participación queda ahora en el aire para el resto del torneo.

Los tantos de Kaylane, Evelin e Iseppe hicieron justicia al equipo sudamericano, que pudo marcharse 2-0 al descanso, pero la defensa Marina no trasformó el penalti en el tiempo añadido. Ahora, la ‘canarinha’ espera rival, que saldrá del enfrentamiento entre Zambia y Canadá.

Corea del Sur, vigente campeona del mundo, no se amedrentó ante la anfitriona Marruecos y se impuso con contundencia, 6-1, en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat.

Las asiáticas dejaron sentenciado el partido en el primer tiempo y continúan invictas hacia los cuartos de final, donde se medirán a Colombia o Japón.

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó Países Bajos, que venció en los penaltis a Estados Unidos, bronce en el pasado mundial disputado en República Dominicana, tras el empate 1-1 del tiempo reglamentario. El tempranero gol de la nerlandesa Liv Pennock fue igualado en el segundo tiempo por la estadounidense Micayla Johnson.

Ambos conjuntos se emplazaron en una emocionante tanda de penaltis, que se resolvió en la muerte súbita con un único fallo, el de la estadounidense Chloe Sadler, que disparó al medio para facilitar la parada de la meta Maren Groothoff. Así, Países Bajos será el posible cruce de España en los cuartos, siempre y cuando las de Milagros Martínez ganen en su partido de octavos a Francia.

En uno de los últimos encuentros del día, Italia superó sin apuros a Nigeria por 4-0 y avanzó a cuartos manteniendo buenas sensaciones en el presente campeonato. Esta vez, las transalpinas no necesitaron de los goles de Giulia Galli, pichichi del Mundial junto a la surcoreana Jong-Hyang Yu con cinco tantos.

Su rival en la siguiente ronda saldrá del choque entre las selecciones de México y Paraguay. EFE

