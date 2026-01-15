Brasil admite que su sector automotriz debe ser más competitivo ante el acuerdo con la UE

São Paulo, 15 ene (EFE).- El sector automotriz de Brasil reconoció este jueves que necesita mejorar su competitividad antes de que entre en vigor plenamente el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, reconoció durante una rueda de prensa que el tratado, que será firmado este sábado en Asunción (Paraguay), genera «muchos desafíos» para el sector.

«El periodo de transición (con aranceles) es un periodo de preparación en que necesitamos resolver cuestiones de competitividad», señaló.

En ese sentido, Calvet destacó que, en el caso de los vehículos ligeros con motor de combustión, el acuerdo contempla que la reducción de aranceles empiece a partir del séptimo año de la entrada en vigor. «En siete años nos tenemos que ajustar», resumió.

En 2025, Brasil importó 498.000 vehículos, un 6,6 % más que el año anterior y en su mayoría procedentes de China, con un 37 % del total, según datos publicados hoy.

Al mismo tiempo, el presidente de la asociación dijo que el tratado es «inevitable» y que ofrece «oportunidades», como la posibilidad de aumentar las exportaciones de sistemas motores producidos en Brasil y las importaciones de componentes con un mayor nivel de tecnología.

Brasil, octavo mayor productor mundial de vehículos, fabricó en 2025 un total de 2,64 millones de unidades, un 3,5 % más que el año anterior.

En relación con 2026, Calvet minimizó el impacto del acuerdo, ya que no espera que este entre plenamente en vigor inmediatamente.

El tratado, que fue aprobado por los gobiernos de los estados miembros de la UE la semana pasada, todavía debe ser votado por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los países del Mercosur, del que forman parte Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y, en proceso de adhesión, Bolivia.

Después de más de 25 años de negociación, el tratado prevé crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población de 718 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros). EFE

