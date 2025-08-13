The Swiss voice in the world since 1935

Brasil anuncia un paquete de apoyo a los sectores afectados por los aranceles de Trump

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Brasilia, 13 ago (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este miércoles un paquete de ayuda a los sectores afectados por los aranceles decretados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que incluye créditos por 30.000 millones de reales (5.555 millones de dólares).

La medida responde a las sanciones comerciales que gravan en un 50 % las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos y, de acuerdo al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, beneficiarán en especial a las pequeñas y medianas empresas volcadas al comercio exterior.

Según Haddad, es una primera respuesta del Gobierno a «una situación inédita», en la que «Brasil está siendo sancionado por ser más democrático que su agresor» y llevar a los tribunales a quienes atentaron contra el orden constitucional, en clara alusión al expresidente Jair Bolsonaro. EFE

