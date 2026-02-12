Brasil convoca a trece ‘extranjeras’ para amistosos con México, Venezuela y Costa Rica

Río de Janeiro, 12 feb (EFE).- El técnico de la selección brasileña femenina, Arthur Elias, incluyó este jueves a trece futbolistas que actúan en clubes en el exterior en la lista de 26 convocadas para los amistosos de febrero y marzo con Costa Rica, México y Venezuela.

Los amistosos del 27 de marzo con Costa Rica, en Alajuela; del 4 de marzo con Venezuela, en Toluca; y del 7 de marzo con México, en Ciudad de México, serán los primeros de este año y los últimos antes de la FIFA Series, prevista para abril y en la que Brasil enfrentará a Canadá, Zambia y Corea del Sur.

Tanto los amistosos como los de la competición de la FIFA son preparatorios para el Mundial del próximo año, que se celebrará en Brasil.

La lista de convocadas incluye a tres jugadoras que actúan en clubes mexicanos, tres españoles, dos franceses, dos estadounidenses y uno de Portugal, Inglaterra y Arabia Saudí.

Entre las ‘extranjeras’ convocadas figuran la portera Thais, del Benfica portugués; y las defensoras Tarciane (Lyon/FRA), Mariza (Tigres/MEX), Lauren (Atlético de Madrid/ESP), Yasmim (Real Madrid/ESP) y Bela (PSG/FRA).

Igualmente fueron convocadas las centrocampistas Maiara (Angel City/EEUU) y Luana (Orlando Pride/EEUU), y las delanteras Kerolin (Manchester City/ING), Jheniffer (Tigres/MEX), Luany (Atlético de Madrid/ESP), Adriana (Al-Qadsiah/SAU) y Geyse (América/MEX).

Por clubes, el que más jugadoras aportará a la selección, con ocho, es el Corinthians, que obtuvo el título del Campeonato Brasileño en las últimas seis ediciones y en las últimas tres de la Copa Libertadores.

Las corinthianas convocadas por Elias son la portera Lelê, las defensoras Thaís Ferreira, Tamires y Gi Fernandes; las centrocampistas Duda Sampaio y Ana Vitória; y las atacantes Gabi Zanotti y Jaque.

Enseguida se ubica el Palmeiras, flamante campeón de la Copa do Brasil, que la semana pasada se impuso al Corinthians en la disputa por el título de la Supercopa do Brasil y del que fueron citadas la defensora Fé Palermo, la centrocampista Brena y las delanteras Bia Zaneratto y Tainá Maranhão.

El otro club brasileño con jugadoras convocadas es el Cruzeiro, que estará representado por la portera Claudia. EFE

