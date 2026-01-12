Brasil dona cuatro helicópteros ya desactivados a Paraguay y Uruguay

Río de Janeiro, 12 ene (EFE).- El Gobiernode Brasil donó dos helicópteros ya desactivados por la Policía Federal a Paraguay y otros dos que ya no atienden las necesidades de la Marina de Guerra a Uruguay, según dos leyes sancionadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicadas este martes en el Diario Oficial.

Además de dos helicópteros de modelo 412 Classic, del fabricante Bell Aircraft Corporation, Brasil también le donó a Paraguay seis blindados de combate modelo M108 y un puente montable de aluminio que pertenecían al Ejército.

Los helicópteros, fabricados en 1982 y comprados por Brasil en 2000, son los más antiguos de la flota de la Policía Federal. El primero dejó de operar en 2011 y el segundo en 2014 debido a que sus certificados de aeronavagabilidad expiraron y la fuerza de seguridad no los quiso renovar.

Cada una de las aeronaves tiene capacidad para transportar hasta 11 pasajeros y una carga de hasta cinco toneladas; alcanzan una velocidad de 228 kilómetros por hora y tienen una autonomía de cuatro horas de vuelo.

Uruguay, por su parte, recibirá dos helicópteros Bell Jet Ranger III (IH-6B) que pertenecían a la Marina.

Las dos aeronaves «están en condiciones de operación limitadas para atender las necesidades de la Marina», según admitió el Ministerio de Defensa.

Las dos leyes que autorizan la donación fueron propuestas por el Gobierno y presentadas a consideración del Congreso en 2022 y 2023, pero su trámite legislativo solo fue concluido a finales del año pasado.

Las iniciativas, según justificó el Ejecutivo en su proyecto de ley, buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación militar entre Brasil y los dos países vecinos.

Las medidas, agrega el Ejecutivo, contribuirán a modernizar y ampliar la capacidad operacional de las fuerzas de seguridad de Paraguay y Uruguay, con lo que servirán para mejorar la seguridad regional.

Los equipos militares fueron donados en su estado actual de conservación y Brasil se comprometió a costear su traslado hasta las fronteras, en donde serán entregados. EFE

cm/mp/gad