Brasil e India firmaron acuerdo sobre minerales críticos, tras reunión entre Lula y Modi

India y Brasil firmaron este sábado en Nueva Delhi un acuerdo «pionero» sobre minerales críticos y tierras raras, tras un encuentro entre sus líderes, Narendra Modi y Luiz Inácio Lula da Silva.

El acuerdo es «un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes», destacó Modi.

«Brasil es el mayor socio comercial de India en América Latina, y estamos comprometidos en llevar nuestro comercio bilateral por encima de 20.000 millones de dólares en los cinco próximos años», dijo Modi.

«Nuestro comercio no son números, es un símbolo de nuestra confianza mutua», enfatizó.

«Ampliar las inversiones y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy», abundó Lula sobre este acuerdo, del que no se divulgaron detalles.

El gigante sudamericano posee las segundas mayores reservas mundiales de esos materiales, necesarios para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

India, que busca reducir su dependencia de China, que es el principal exportador y domina la cadena de suministro en muchos de esos minerales, ha ampliado la producción y el reciclaje nacionales, al tiempo que busca nuevos proveedores.

Además, los dos países firmaron otros nueve acuerdos y memorandos, relativos entre otros a cooperación digital y acceso equitativo a medicamentos.

Por su parte un funcionario de la cancillería india, P. Kumaran, dijo que el mandatario brasileño «ofreció una presentación muy detallada sobre las sustanciales reservas de minerales críticos y tierras raras de Brasil».

«Mencionó que solo el 30% de sus reservas han sido exploradas y que existe un amplio margen para la exploración, el procesamiento de minerales y también su utilización», detalló.

Lula llegó a India el miércoles al frente de una delegación de más de una decena de ministros y numerosos empresarios, para asistir a una cumbre mundial sobre inteligencia artificial.

El mandatario brasileño elogió la cooperación con el país asiático, el más poblado del mundo, en un «escenario global turbulento».

Y en una alusión a la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump que afecta a India como a Brasil, habló de «unilateralismo comercial».

Lula defendió que «es más que normal que el Mercosur e India trabajen para ampliar de forma significativa el acuerdo de comercio preferencial» que ya existe entre el bloque sudamericano y el país asiático.

India es el décimo mayor mercado para las exportaciones brasileñas, y los intercambios bilaterales entre India y Brasil superaron los 15.000 millones de dólares en 2025.

– Fuerte demanda de mineral de hierro –

Entre las principales exportaciones brasileñas a India figuran el azúcar, el petróleo, los aceites vegetales, el algodón y el mineral de hierro.

La demanda de ese metal ha aumentado por el rápido desarrollo de las infraestructuras y por el crecimiento industrial de India, que podría convertirse en la cuarta economía mundial.

Las empresas brasileñas también se están desarrollando en India. El grupo Adani y Embraer firmaron un acuerdo de fabricación de helicópteros en enero.

El jueves, Lula intervino en la cumbre sobre inteligencia artificial AI Impact en Nueva Delhi y reclamó que se establezca un programa de gobernanza mundial inclusivo y multilateral para la IA.

Después de India, Lula viajará a Corea del Sur, donde se reunirá con el presidente, Lee Jae-myung, y participará en un foro de negocios Brasil-Corea del Sur.

El encuentro entre Lula y Modi, dos líderes del llamado Sur Global, tuvo lugar al día siguiente del varapalo que se llevó Trump cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.

