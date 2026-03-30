Brasil encara a su verdugo en Catar con Vinícius Júnior a disposición

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São Paulo, 30 mar (EFE).- La selección brasileña se examina este martes ante Croacia, su verdugo en Catar 2022, en un amistoso en Orlando en el que probará una nueva delantera tras la lesión de Raphinha, mientras que Vinícius Júnior apunta a titular tras dar el susto.

La Canarinha encara este test preparatorio para el Mundial 2026 con el orgullo herido después de caer el jueves frente a Francia, que se impuso 2-1 sin pisar el acelerador y con un jugador menos durante prácticamente toda la segunda mitad.

El seleccionador Carlo Ancelotti aún goza de mucho crédito por parte de la prensa y la afición por su larga y exitosa historia como entrenador en Europa, pero el tiempo se acaba.

Faltan prácticamente dos meses para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, y el equipo sigue sin estar acoplado, lastrado también por las bajas, que han impedido al técnico italiano plantar sobre el campo a su teórico once de gala.

En rueda de prensa, el exentrenador del Real Madrid pidió este lunes «calma» y «tranquilidad». Dijo estar convencido de que el plantel está «en el camino correcto» y aseguró que tiene muy claro lo que Brasil debe hacer para volver a ser campeón: talento arriba y solidez atrás.

En este parón de selecciones, sin embargo, ‘Carletto’ no ha podido contar con Alisson Becker, su portero titular, ni con el central Gabriel Magalhães y el lateral izquierdo Alex Sandro.

Tras el compromiso con los franceses, perdió otras dos piezas: el delantero del Barcelona Raphinha y el lateral derecho de la Roma Wesley.

Así, el preparador de Reggiolo tiene pensado situar al zaguero Roger Ibáñez en el lateral diestro. Marquinhos podría volver al centro de la defensa, tras superar unas molestias físicas.

Arriba, más novedades con respecto al compromiso con los galos. Según el entrenamiento del domingo, Luiz Henrique (Zenit) y João Pedro (Chelsea) entrarían por el lesionado Raphinha y Gabriel Martinelli.

Matheus Cunha y Vinícius Júnior, previsiblemente, se mantendrán de inicio. El extremo del Real Madrid, criticado por su gris actuación ante su compañero Kylian Mbappé, fue protagonista el fin de semana.

El sábado, hizo saltar las alarmas al ausentarse de la sesión de entrenamiento por precaución. El 10 de Brasil se quedó en el gimnasio y pasó por una sesión de tratamiento, por molestias en el muslo.

Sin embargo, las pruebas realizadas descartaron cualquier lesión. De hecho, Vini Júnior se reincorporó a la dinámica del grupo el domingo y apunta a titular en el Camping World Stadium de Orlando.

«Vini tuvo un poco de cansancio, entrenó por separado un día, pero él y Marquinhos están bien y mañana pueden jugar y van a jugar», garantizó Ancelotti.

Croacia llega confiada tras remontar ante Colombia (1-2) el pasado jueves en otro amistoso disputado en el Camping World.

Jhon Arias adelantó a los cafeteros, pero el combinado europeo, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, demostró su ya conocida entereza y dio la vuelta al marcador con los tantos del central Luka Vuskovic y el delantero Igor Matanovic.

Y eso que el seleccionador Zlatko Dalic dispuso un once mixto con titulares y suplentes. Por ejemplo, Luka Modric, líder absoluto de Croacia, empezó desde el banquillo.

Más allá de afinar la estrategia para el Mundial, el duelo del martes tiene un aroma de revancha para los brasileños.

Croacia eliminó a la Canarinha en los cuartos de final de Qatar 2022, en un partido de amargo recuerdo para la afición brasileña, ya que los balcánicos lograron llevar la eliminatoria a los penaltis tras igualar en el último suspiro el gol anotado por Neymar en la prórroga.

– Alineaciones probables:

Brasil: Ederson, Roger Ibáñez (o Danilo), Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y João Pedro.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Croacia: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Luka Modric, Petar Sucic, Iván Perisic; Pasalic, Kramaric y Matanovic.

Seleccionador: Zlatko Dalic.

Estadio: Camping World Stadium, en Orlando (Estados Unidos).

Horario: 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles). EFE

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