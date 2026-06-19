Brasil gana el bronce en el individual femenino del Panamericano dominado por EEUU

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Río de Janeiro, 19 jun (EFE).- La brasileña Thais Fiselis obtuvo este viernes la medalla de bronce en el concurso individual completo del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de Río de Janeiro y sacó la cara por Latinoamérica en un podio dominado por las estadounidenses, en el que Claire Pease se coronó campeona continental.

En una final de infarto entre las norteamericanas, Pease sumó 54.498 puntos en las pruebas de salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo, con lo que superó a su compatriota Charleigh Bullock, que se colgó la de plata al lograr 54.032.

La brasileña logró el tercer lugar con 52.232 puntos. EFE

mat/mp/apa

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