Brasil gana su undécimo título sudamericano consecutivo

Asunción, 28 feb (EFE).- Con un golazo de Clarinha y otro Tainá, la selección femenina de Brasil alzó este sábado su undécimo título consecutivo del Sudamericano Femenino Sub-20 tras imponerse por 2-0 a Venezuela en la última fecha del hexagonal final del torneo, que repartió cuatro billetes al Mundial de la categoría.

Tainá abrió el marcador a los 19 minutos y Clarinha sentenció el encuentro, en el 36, con un potente y vistoso remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo derecho del arco defendido por la portera Valeria Rebanales.

Venezuela, por su parte, salió del torneo con las manos vacías al finalizar en el foso del hexagonal.

Antes de este encuentro, Argentina goleó por 0-3 a Colombia con goles de Mercedes Diz y consiguió uno de los boletos al Mundial de Polonia.

Colombia, pese al resultado, también obtuvo un billete al aprovechar el descalabro de Venezuela, que necesitaba vencer a Brasil para avanzar a la cita de Polonia.

En el otro partido de la jornada, Ecuador, que comenzó la última fecha con la tranquilidad de saberse clasificada, goleó 5-1 a la anfitriona del certamen, Paraguay, la otra selección que quedó sin premio en el Sudamericano.

El Mundial femenino sub-20 se jugará en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre de este año, de acuerdo al programa de la FIFA, y tendrá a Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia como los representantes de la Conmebol. EFE

