Brasil prohíbe Polymarket y otros sitios de predicciones

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El gobierno de Brasil bloqueó este viernes a Polymarket y otros 26 sitios de apuestas predictivas por considerar que incumplen la ley, en un esfuerzo por controlar el endeudamiento de la población a meses de las elecciones presidenciales.

Las páginas canceladas permitían apostar sobre predicciones de eventos climáticos o la fecha de fallecimiento de personalidades públicas, entre otros.

«Los mercados de predicción no son legales, no están regulados en Brasil», dijo el ministro de Hacienda Dario Durigan durante una conferencia de prensa en Brasilia.

Durigan explicó que la legislación solo autoriza apostar sobre eventos deportivos o juegos de azar en línea. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva impulsó en 2023 la ley que regula el sector, compuesto por 85 empresas autorizadas.

Lula, que prevé buscar un cuarto mandato en las elecciones de octubre, «sigue muy preocupado por la situación de las personas que se están endeudando, de las personas que están entrando en el juego de las apuestas», afirmó Durigan.

Las apuestas pueden «corroer tanto las finanzas personales como la propia cohesión social», lanzó el ministro.

Polymarket, que permite comprar y vender acciones ligadas a eventos como resultados electorales o ataques militares, ya había sido bloqueado en Argentina, Francia, Italia, Alemania y otros países europeos.

La compañía tiene a Donald Trump Jr, hijo del presidente estadounidense, en su consejo asesor. Y entre sus inversores se encuentra Peter Thiel, magnate de la tecnología y destacado aliado de Trump.

El gobierno brasileño emitió una resolución explicitando la prohibición de esta clase de portales, detalló Durigan.

«Vamos a endurecer la fiscalización y seguimos evaluando otras medidas que puedan aplicarse a las apuestas del país» anticipó el ministro, que acusó al antecesor de Lula, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), de permitir un «descontrol» en el mercado de las apuestas en línea.

Lula enfrenta un creciente rechazo de su gestión a meses de los comicios, según encuestas.

Su principal adversario debería ser el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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