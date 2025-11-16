Brasil saluda la retirada de los aranceles de Trump pero espera mayores reducciones

afp_tickers

2 minutos

Brasil estimó este sábado que la retirada de aranceles anunciada el viernes por Donald Trump sobre productos como el café va «en la buena dirección», pero espera obtener mayores reducciones en sus negociaciones con Estados Unidos, declaró el vicepresidente Geraldo Alckmin.

El presidente estadounidense firmó un decreto para retirar el arancel mínimo del 10% impuesto en abril sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates, en momentos en que el gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida en Estados Unidos.

Pero Brasil sigue afectado por un arancel punitivo adicional de 40% infligido por Washington a algunas de sus exportaciones, como la carne de res y el café, de los que el gigante sudamericano es el primer productor y exportador mundial.

Trump castigó así a Brasil en respuesta al juicio contra su aliado el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

La retirada del arancel mínimo es «positiva y va en la buena dirección», declaró Alckmin en rueda de prensa en Brasilia.

«Continuaremos trabajando para reducir más (los aranceles impuestos a Brasil). En el caso del café, no es lógico mantenerlo a 40%, dado que Brasil es el principal proveedor de Estados Unidos», afirmó el vicepresidente. «Hay una distorsión que debe ser corregida».

Washington y Brasilia negocian desde hace varias semanas para poner fin a su disputa comercial, después de que una reunión entre Trump y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva en octubre en Malasia permitiera un deshielo de las relaciones bilaterales.

Las negociaciones se intensificaron esta semana con encuentros entre los jefes de la diplomacia de ambos países, el estadounidense Marco Rubio y el brasileño Mauro Vieira, el miércoles en Canadá y el jueves en Washington.

Contrariamente a la mayoría de los países afectados por los aranceles de Washington, la balanza comercial de Brasil respecto a Estados Unidos es deficitaria.

lg/app/dg