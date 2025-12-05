Brasil se medirá con Francia y Croacia en sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

2 minutos

Río de Janeiro, 5 dic (EFE).- La selección brasileña enfrentará a las de Francia y Croacia en marzo del próximo año en ciudades de Estados Unidos por definir, en los que serán sus últimos amistosos antes de disputar el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El objetivo de la selección cinco veces campeona del mundo es «enfrentar adversarios europeos fuertes» en sus últimos amistosos, tras haberse medido a rivales asiáticos (Corea del Sur y Japón) en octubre y africanos (Senegal y Túnez) en noviembre, explicó la CBF en un comunicado.

La entidad recordó que Francia ocupa la tercera posición en la clasificación mundial de la FIFA y Croacia, la décima, en un listado en el que Brasil está quinto.

Francia y Croacia fueron los finalistas del Mundial de Rusia 2018, en el que los galos conquistaron su segundo título.

Los rivales de los amistosos de marzo fueron divulgados poco después de que el sorteo de emparejamientos del Mundial, realizado este viernes en Washington, dejara a Brasil en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, que disputará la primera fase del Mundial en ciudades estadounidenses, debutará en el torneo el 13 de junio frente a Marruecos, el cuarto ubicado en el Mundial de Catar 2022, y enfrentará a Haití el 19 de junio y a Escocia, cinco días después.

Haití regresa a un Mundial tras 52 años de ausencia y Escocia, tras 28 años.

Brasil confía en que el italiano Carlo Ancelotti, que asumió como seleccionador de la Canarinha en mayo pasado, logre enderezar el rumbo del equipo tras haber acumulado los peores récords en las eliminatorias sudamericanas.

Brasil clasificó al Mundial en quinto lugar en las eliminatorias sudamericanas, su peor posición, tras varios registros inéditos: peor puntuación en la clasificación (28 puntos), menor número de victorias (8 en 18 partidos), mayor número de derrotas (6 en 18 encuentros) y la defensa más castigada desde que existe el actual formato, con 17 goles encajados.

Con Ancelotti en el banquillo, Brasil suma cuatro victorias (sobre Paraguay, Chile, Corea del Sur y Senegal), dos empates (con Ecuador y Túnez) y dos derrotas (ante Bolivia y Japón). EFE

