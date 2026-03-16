Brasil tiene pocas opciones en el centro del campo y en los laterales, admite Ancelotti

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Río de Janeiro, 16 mar (EFE).- El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, admitió este lunes que, pese a contar con numerosos delanteros de calidad que puede convocar para disputar el Mundial de 2026, la Canarinha tiene pocas opciones en el centro de la cancha y en los laterales.

«Tenemos muchas opciones en la delantera, muchísimas; un poco menos en el centro del campo y muchas menos en los laterales», aseguró el entrenador italiano en el rueda de prensa que concedió tras anunciar a los convocados para los amistosos que Brasil disputará este mes con Francia y Croacia.

El técnico dijo que ya tiene definidos entre 17 y 18 jugadores que convocará para el Mundial y que los otros ocho o nueve cupos aún están en disputa.

Afirmó que, ante esas dudas y debido a las lesiones sufridas por algunos de los fijos que planeaba convocar, tuvo que incluir muchas novedades en la lista de convocados este lunes, ya que quiere probar nuevos jugadores, entre ellos Danilo, del Botafogo, y Gabriel Sara, del Galatasaray.

La lista de convocados tan solo incluyó cinco centrocampistas frente a los ocho generalmente llamados en esta posición debido a la falta de opciones.

Además de Danilo y Gabriel Sara, los centrocampistas convocados fueron André Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United) y Fabinho (Al-Itthad), este último otro desconocido para Ancelotti.

El entrenador lamentó la lesión que le impidió llamar al centrocampista Bruno Guimarães (Newcastle), que venía actuando como el principal creativo del equipo.

Sobre los cupos aún en disputa en la defensa, aseguró que necesita jugadores que puedan sustituir a Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (PSG), los que viene usando como titulares.

En su lista de convocados, por lo mismo, también incluyó a algunos que pretende probar en el centro de la defensa, como los flamenguistas Danilo y Léo Pereira.

Ancelotti dijo que las posiciones con más dudas por la falta de opciones son los laterales, ya que por ahora solo cuenta con Wesley (Roma), Douglas Santos (Zénit) y Alex Sandro (Flamengo), y que por eso convocó a un zaguero y a un centrocampista que también pueden ejercer esta posición, que son Danilo de Flamengo y Danilo de Botafogo.

El seleccionador admitió que la lista final de convocados puede ser muy diferente a la divulgada hoy y advirtió que no hay ninguna posición cerrada al 100 %.

«Tenemos dos meses para definir la lista de convocados y seguiremos evaluando a cada partido y a cada jugador. Los que no están y quieren estarlo tienen que trabajar bien y mostrar todas sus cualidades», dijo. EFE

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