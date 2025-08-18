The Swiss voice in the world since 1935

Brent sube 1,14 % hasta 66,60 dólares antes de la cumbre de líderes con Trump y Zelenski

Londres, 18 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este lunes un 1,14 %, hasta 66,60 dólares, en el mercado de futuros de Londres pendiente del resultado de la cumbre de líderes en Washington (EE.UU.) para abordar una solución negociada a la guerra en Ucrania.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,75 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 65,85 dólares.

El Brent ganó terreno este lunes justo al inicio del encuentro de mandatarios europeos con el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca para conversar sobre las garantías de seguridad de una posible paz en Ucrania.

El encuentro llega después de la cumbre bilateral entre Trump y el líder ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Anchorage, Alaska (EE.UU.), que terminó con «avances» notables, de acuerdo con las partes, pero sin acuerdos de alto el fuego en Ucrania.

El mercado está muy pendiente del desarrollo de la reunión de este lunes, ya que, de acuerdo con la analista de mercado de Forex Razan Hilal, el crudo es uno de los «activos clave» de la negociación entre Estados Unidos y Rusia.

Sin embargo, ante la debilidad del dólar, la perspectiva improbable de un alto el fuego inmediato en la guerra de Ucrania y con la segunda ronda de sanciones de Washington para los países que compran petróleo ruso en pausa, el Brent ha soportado los precios al alza. EFE

