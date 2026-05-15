BRICS concluyen reunión sin consenso sobre la guerra en Oriente Medio

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Nueva Delhi, 15 may (EFE).- Los ministros de Exteriores de los países BRICS concluyeron este viernes su reunión en Nueva Delhi sin lograr una posición común sobre la guerra en el Oriente Medio, después de que la declaración final del bloque reconociera explícitamente la existencia de «diferentes puntos de vista» entre sus miembros sobre el conflicto.

«Hubo opiniones diferentes entre algunos miembros con respecto a la situación en la región de Asia Occidental y Medio Oriente», señala el documento final difundido por la presidencia india del bloque, en referencia a las divisiones internas sobre la crisis regional. EFE

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