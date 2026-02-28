British Airways cancela vuelos a Amán, Tel Aviv y Baréin

1 minuto

Londres, 28 feb (EFE).- La aerolínea British Airways anunció hoy que cancela sus vuelos del sábado hacia Amán, además de los que salgan entre hoy y el martes 3 de marzo hacia Tel Aviv y el Aeropuerto Internacional de Baréin ante la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán.

Además, un avión de la aerolínea que había salido de Londres y tenía como destino Doha dio la pasada noche media vuelta por razones no especificadas, y las páginas especializadas en aviación aseguran que no sufría ningún problema técnico.

El avión llevaba tres horas en el aire cuando, a la altura de los cielos de Eslovenia, dio media vuelta y retornó a Heathtrow poco antes de la medianoche, cuando faltaban varias horas para el lanzamiento de los ataques contra Irán.

También la británica Virgin canceló hoy un vuelo a Dubai y WizzAir ha cancelado todas las operaciones hacia Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi y Amán, en su caso hasta el sábado 7 de marzo. EFE

