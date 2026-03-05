Bronca en el Senado italiano por el consejo de Tajani de no salir a balcones en el Golfo

Roma, 5 mar (EFE).- El Senado de Italia ha vivido este jueves una bronca sesión después de que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, haya recomendado a los italianos que se encuentran en el Golfo no asomarse a ventanas y balcones para evitar los drones iraníes, consejo que ha suscitado numerosas bromas también en redes.

El presidente de la Cámara Alta, Ignazio La Russa, ha llamado al orden en varias ocasiones durante la comparecencia de Tajani para tratar de acallar los gritos que llegaban de la bancada opositora.

El ministro ha abordado la cuestión de la guerra de Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel y, ante los senadores, se ha quejado de quienes han ironizado sobre su recomendación a los ciudadanos italianos en el Golfo de no asomarse a la ventana.

«Alguno, no conociendo el protocolo de seguridad, ha ironizado sobre nuestras indicaciones. Del mismo modo que cuando hay un terremoto se invita a no tomar el ascensor, hemos pedido sobre todo a los jóvenes que no se asomen a las ventanas», se justificó Tajani.

En ese momento se escucharon algunas risas en los escaños de los senadores de la oposición, a lo que el ministro de Exteriores respondió con una cita en latín: «Risus abundat in ore stultorum» (la risa abunda en la boca de los idiotas).

Esto desencadenó la reacción a gritos de una parte de la oposición, especialmente del senador de Italia Viva y ex primer ministro Matteo Renzi, llamado al orden en varias ocasiones.

Tajani, también elevando la voz, le reprochó desde su escaño que «es muy fácil ir al Golfo a dar conferencias bien pagadas», una polémica que salpicó en 2021 a Renzi por sus viajes a Arabia Saudí, y destacó que su prioridad es «cuidad de cada italiano» en la zona. EFE

