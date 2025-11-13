Bruselas abre una investigación a Red Bull por un posible abuso de posición dominante

2 minutos

Bruselas, 13 nov (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de una investigación al fabricante de bebidas energéticas Red Bull por posible violación de las normas europeas sobre competencia, en particular por sospechar que ha incurrido en un abuso de posición dominante, informó el Ejecutivo comunitario.

Bruselas «tiene indicios» de que Red Bull «podría haber desarrollado una estrategia a nivel del Espacio Económico Europeo (EEE) para restringir la competencia de bebidas energéticas de más de 250 ml en lo que respecta a las ventas en el canal minorista, es decir, en puntos de venta donde se adquieren para su consumo en otros establecimientos, como supermercados y gasolineras».

La estrategia de Red Bull supuestamente se dirigía en particular a las bebidas energéticas vendidas por su competidor más directo, indicó Bruselas, que no precisó cuál es.

Esa estrategia podría haberse aplicado «al menos en los Países Bajos», donde parece tener una posición dominante de suministro mayorista de bebidas energéticas de marca.

Las prácticas en las que Bruselas sospecha que podría haber incurrido serían, por un lado, otorgar incentivos monetarios y no monetarios a sus clientes minoristas para que dejen de vender («excluir») o desfavorezcan, por ejemplo, en términos de visibilidad, las bebidas energéticas de la competencia vendidas en tamaños superiores a 250 ml.

Además, podría haber abusado de su posición como «gerente de categoría» para que las bebidas energéticas de la competencia vendidas en tamaños superiores a 250 ml sean «excluidas o desfavorecidas».

Bruselas precisó que esta es la primera investigación formal sobre un posible abuso relacionado con el uso indebido de una posición dominante por parte de un proveedor para limitar o perjudicar a los productos de la competencia.

De comprobarse, las prácticas investigadas podrían infringir las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante.

La Comisión llevará a cabo ahora su investigación en profundidad «con carácter prioritario», indicó Bruselas, que precisó que la apertura de la investigación formal «no prejuzga su resultado». EFE

mb/ahg/ah